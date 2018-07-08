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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, İncirlik'te

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 17:26 | Son Güncelleme

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İncirlik Üssü'ndeki Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nı denetledi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, İncirlik'te

ADANA, (DHA)- GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İncirlik Üssü'ndeki Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nı denetledi.
Orgeneral Hulusi Akar'ın gerçekleştirdiği ziyarete Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti. 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulunan Orgeneral Akar, bu kapsamda üs komutanlığından brifing aldı. Akar ile beraberindeki komutalar, İncirlik Üssü'ndeki ABD, İspanya ve Katar askeri yetkilileri ile bir araya geldi.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, İncirlik'teGenelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, İncirlik'te

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