Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Katar’da Türk firmalarının stantlarını gezdi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Katar ziyaret kapsamında DOHA Uluslararası Denizcilik ve Savunma Fuarı’ndaki (DIMDEX 2018) Türk firmalarının stantlarını gezdi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Katar’a giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Katar Ulusal Kongre Merkezindeki DIMDEX 2018 fuarına Türk firmalarının stantlarını gezdi. Akar, burada Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin açıklamalarda bulundu.