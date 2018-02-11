HABER

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: "Masumlar ve siviller bizim için dokunulmazdır."

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 19:42 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: "Masumlar ve siviller bizim için dokunulmazdır."

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Everton'da Cenk Tosun patlaması: Defol

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Nagihan Karadere'nin son hali olay oldu

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Afrin'de 9 asker böyle şehit edilmiş

Afrin'de Özel Kuvvetler'den geniş çaplı operasyon! Teröristler kıstırıldı

Afrin'de Özel Kuvvetler'den geniş çaplı operasyon! Teröristler kıstırıldı

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Survivor 2018'de Hakan Hatipoğlu neden Gönüllüler'e geçti?

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bodrum AKUT ekibi caretta caretta kurtardı

Bodrum AKUT ekibi caretta caretta kurtardı

Pakistanlı aktivist Asma Jahangir hayatını kaybetti

Pakistanlı aktivist Asma Jahangir hayatını kaybetti

Esenler'de 5 ton hamsi dağıtıldı

Esenler'de 5 ton hamsi dağıtıldı

Motosikletlilerden Afrin Şehitleri için saygı sürüşü

Motosikletlilerden Afrin Şehitleri için saygı sürüşü

Erfelek’te anız yangını

Erfelek’te anız yangını

Orgeneral  Akar: Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı yerde bırakılmayacak 

Orgeneral  Akar: Şehitlerimizin ve gazilerimizin tek bir damla kanı yerde bırakılmayacak 

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.