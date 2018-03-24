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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar şehit ailelerini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 21:31 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile birlikte şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı ve şehit Jandarma Uzman Çavuş Bülent Doğan’ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı ile dün Batman’da terör örgütü PKK mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Bülent Doğan Kayseri’de yan yana son yolculuklarına uğurlandı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar şehit ailelerini ziyaret etti

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile birlikte şehit Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı ve şehit Jandarma Uzman Çavuş Bülent Doğan’ın ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı ile dün Batman’da terör örgütü PKK mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Uzman Jandarma Çavuş Bülent Doğan Kayseri’de yan yana son yolculuklarına uğurlandı. Şehitler için ikindi vaktinde Kalemkırdı Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze töreninde yer alan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, daha sonra şehitlerin evlerine taziye ziyaretinde bulundu. Akar’a ziyaretinde kuvvet komutanları da eşlik etti. Şehitlerin yakınları ile sohbet eden Akar, taziye dileklerini iletti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar şehit ailelerini ziyaret etti

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