Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar sınır birliklerini denetliyor

Orgeneral Hulusi Akar’ın basına kapalı gerçekleştirilen inceleme ve denetlemeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin sosyal medya hesaplarından duyuruldu. Genelkurmay Başkanı Akar’a, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları’nın da eşlik ettiği belirtildi. (DHA)