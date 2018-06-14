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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: "Terörle mücadelemiz en son terörist yok edilinceye kadar yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam edecek."

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 17:18 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: "Terörle mücadelemiz en son terörist yok edilinceye kadar yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam edecek."


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