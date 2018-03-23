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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Güler ifade verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 12:24 | Son Güncelleme

  Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Genelkurmay Çatı davasında, celse arasında 'katılan' sıfatıyla ifade verdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Genelkurmay Çatı davasında, celse arasında 'katılan' sıfatıyla ifade verdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki olaylara ilişkin 221 sanığın yargılandığı davanın celse arasında, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gelerek ifade verdi.

İFADEMİ TEKRARLIYORUM, ŞİKAYETÇİYİM
Orgeneral Akar, darbe girişiminin ardından Cumhuriyet Savcılığı'na 6 sayfalık ifade verdiğini ve ifadeleri tekrarladığını belirterek, "Sanıklardan şikayetçiyim, cezalandırılmalarını istiyorum" dedi. Orgeneral Akar, darbe girişiminin sadece şahsına değil, Türkiye Cumhuriyeti devletine, hükümetine ve millete karşı yapıldığını söyleyerek, "Bu girişimi öğrendiğim ilk andan itibaren ülkemi ve milletimi düşünmek dışında herhangi bir şahsi düşünceyi aklımdan bile geçirmedim, tüm mesaimi ve enerjimi kanlı darbe girişimini sonlandırmak için harcadım" diye konuştu.

HAVA SAHASININ KAPATILMASI
Darbe girişimi öncesi Türk hava sahasının tamamının kapatılmadığı yönündeki iddialar sorulan Orgeneral Akar, "Tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde hava sahasının kapatılmasıyla ilgili emir saat 18.30'da verildi. 19.06'da bahse konu emir, ilgili şahıs ve kuvvet harekat merkezlerine ulaştı. 19.26 itibarıyla da tüm hava araçları için işlemlerin tamamlanması istendi. Bu hususta kayıtlar mevcuttur" dedi.

Orgeneral Akar, "Kışlalardan çıkılmaması yönünde talimat verilmediği" yönündeki iddiaların sorulması üzerine ise şunları söyledi: "Tarafıma ulaşan ihbarın mahiyetine göre tüm tedbirler alınmış, ihbarın değerlendirilip gerekli tedbirler alınmaya başladığı saat itibarıyla kışladaki askeri personel mesaiden ayrılmış ve sadece nöbetçi personel kışlada bulunmaktaydı. Dolayısıyla ihbarın mahiyetine göre önlemlerin alınmasına başlandığı saat itibarıyla kışladan ayrılmaması şeklinde bir talimatın verilmesine gerek görülmediği gibi, böyle bir talimatın da pratikte bir yararı olmayacağı izahtan varestedir."

‘FETÖ MENSUBU TSK PERSONELİNİN TESPİTİ HER ZAMAN MÜMKÜN OLMAMIŞTIR’
Orgeneral Akar, Genelkurmay'da yanında görev yapan subayların FETÖ üyesi çıkması yönündeki soruyu da, "FETÖ'nün TSK yapılanmasındaki hususiyetleri, özellikle gizlilik konusunda kullandığı yöntemler dikkate alındığında FETÖ mensubu olan TSK personelinin teşhisi ve tespiti her zaman mümkün olmamıştır. Maiyetimde FETÖ'cü olduğu bilinerek herhangi bir personel istihdam edilmediği gibi, istihdamına da müsaade edilmemiştir" diye cevapladı.

GÜLER DE ŞİKAYETÇİ OLDU
Akar'la birlikte ifade vermeye gelen dönemin Genelkurmay 2. Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler de, ifadesinde o gece yaşadıklarını anlatarak, "Hain girişimde bulunanlar başta olmak üzere, şahsıma karşı eylemde bulunan herkesten şikayetçiyim, davaya katılmak istiyorum" şeklinde konuştu.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)-

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