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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: "(Zeytin Dalı Harekatı) Teröristlerden temizlenen yerlerde halk evlerine dönmeye başladı."

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 19:06 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar: "(Zeytin Dalı Harekatı) Teröristlerden temizlenen yerlerde halk evlerine dönmeye başladı."

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