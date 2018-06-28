Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'a ziyaret

Kore Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Um Hyun-Seong, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

Genelkurmay Başkanlığı internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Akar, kendisini ziyaret eden Kore Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Um Hyun-Seong ile Genelkurmay Karargahında görüştü.

