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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan kritik Münbiç görüşmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 09:25 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Scarparrotti ile Münbiç konusunda bir telefon görüşmesi yaptı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan kritik Münbiç görüşmesi

TSK, Orgeneral Hulusi Akar ile NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Scarparrotti'nin görüşmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Genelkurmay Başkanı Akar, NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Scarparrotti ile Menbiç yol haritasına ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

  1. Görüşmede Suriye kuzeyindeki mevcut güvenlik durumu ile daha önce mutabık kalınan Münbiç Yol Haritası doğrultusunda belirlenen güvenlik prensiplerinin uygulanması konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur."


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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar NATO

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