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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan Menbiç açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 21:53 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, YPG'nin Menbiç'i terk etmesine ve silahlarının toplanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan Menbiç açıklaması

ABD ile Türkiye'nin Menbiç'in kontrolünü sağlama konusunda anlaşmaya varmasının ardından Türkiye Menbiç sınırında 6. devriye görevine başlamış, Menbiç'i boşaltmak zorunda kalaack olan PKK/YPG ise Türkiye'ye tehditler savurmuştu.

PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Xelil Bozi, Türk askerinin Menbiç'e girmesi durumunda karşılık vereceklerini söyledi.

HULUSİ AKAR: YPG SİLAHLARI BIRAKIP MENBİÇ'İ TERK EDECEK

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, terör operasyonlarıyla ilgili yaptığı açıklamada Menbiç konusuna da değinerek "YPG'nin Münbiç'i terk etmesine ve silahlarının toplanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini" bildirdi.

Akar ayrıca son aylardaki operasyonlarla başta Irak'ın kuzeyinde olmak üzere, bölücü terör örgütüne ait toplantı mahalleri dahil yüzlerce hedefin imha edildiğini, birçok teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

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