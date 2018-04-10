IHAAW213417-GEN/10-04-2018

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar: “Ege Denizi’nde ve Doğu Akdeniz’de bir oldubittiye asla izin verilmeyecek, bunun için gerekli her türlü tedbir kararlılıkla alındı, bundan sonra da aynı kararlılıkla alınmaya devam edilecek”

10.04.2018 21:34:17 TSI

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