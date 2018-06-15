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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, geceyi kuvvet komutanlarıyla Şırnak'ta geçirdi, bayram namazını Cizre'de vatandaşlarla kıldı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 07:38 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, geceyi kuvvet komutanlarıyla Şırnak'ta geçirdi, bayram namazını Cizre'de vatandaşlarla kıldı.


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