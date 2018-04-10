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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları ile birlikte Gölcük bölgesinde Donanma Komutanlığına bağlı birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 16:43 | Son Güncelleme

IHAAW161242-GEN/10-04-2018 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları ile birlikte Gölcük bölgesinde Donanma Komutanlığına bağlı birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu. 10.04.2018 16:12:42 TSI NNNN

IHAAW161242-GEN/10-04-2018

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanları ile birlikte Gölcük bölgesinde Donanma Komutanlığına bağlı birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

10.04.2018 16:12:42 TSI
NNNN

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