IHAAW124457-GEN/01-04-2018

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile birlikte İskenderun ve Hatay bölgelerindeki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

01.04.2018 12:44:57 TSI

NNNN