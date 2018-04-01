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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile birlikte İskenderun ve Hatay bölgelerindeki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 12:51 | Son Güncelleme

IHAAW124457-GEN/01-04-2018 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile birlikte İskenderun ve Hatay bölgelerindeki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor. 01.04.2018 12:44:57 TSI NNNN

IHAAW124457-GEN/01-04-2018

- Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile birlikte İskenderun ve Hatay bölgelerindeki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

01.04.2018 12:44:57 TSI
NNNN

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