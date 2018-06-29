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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, YPG'nin Münbiç'i terk etmesine ve silahlarının toplanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini bildirdi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 21:53 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, YPG'nin Münbiç'i terk etmesine ve silahlarının toplanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini bildirdi.


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