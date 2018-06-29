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Genelkurmay Başkanı Suriye sınırında

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 15:41 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, incelemelerde bulunmak için Suriye sınırına geldi.

Genelkurmay Başkanı Suriye sınırında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberindeki kuvvet komutanları ile Suriye sınırındaki birliklerde incelemelerde bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanı sınır Suriye Hulusi Akar

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