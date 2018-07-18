Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'den ilk mesaj

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in göreve başlama mesajı şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin fedakâr ve kahraman mensupları, değerli silah arkadaşlarım,

Gücünü asil Türk Milletinin sevgi ve güveninden alan, asil milletimizin bağrından çıkan ve milli bir ordu olan, mazisi şan, şeref ve zaferlerle dolu Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir ve komutasını devralmanın gurur ve onurunu yaşıyorum.

Şahsıma tevdi edilen bu kutsal görevi, yurdumuzun ve dünyanın farklı köşelerinde fedakârca hizmet veren siz değerli silah arkadaşlarımla birlikte, saygı, sevgi ve güvene dayanan şeffaf bir çalışma anlayışıyla, Atatürk ilke ve inkılâplarının rehberliğinde başarıyla yerine getireceğimize olan inancım tamdır.

Kıymetli silah arkadaşlarım,

Son dönemde dünyada ve özellikle bölgemizde yaşanan gelişmelerin yarattığı belirsizlik ve risk ortamı ile harekât ortamındaki karmaşık yapı; ülkemizin, bölgesinde bir güç ve denge unsuru olmasını zorunlu kılmaktadır.

"TÜM TEHDİTLERE SÜRATLE KARŞILIK VERİLECEK"

Bu maksatla; asimetrik tehditler başta olmak üzere tüm tehdit ve risklere karşı süratle cevap verebilecek, çağın gereklerine uygun ve yeni savaş türlerine yönelik tüm askerî yeteneklere sahip bir Türk Silahlı Kuvvetlerinin oluşturulması amacıyla başlatılan çalışmalara devam edilmesi ana hedefimiz olacaktır.