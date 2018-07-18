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Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'den ilk mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 16:21 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı olan Yaşar Güler, göreve başlaması nedeniyle bir masaj yayınladı. Güler mesajında "Teröristle mücadele harekâtı, son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlılıkla sürdürülecektir" dedi.

Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'den ilk mesaj

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in göreve başlama mesajı şöyle:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin fedakâr ve kahraman mensupları, değerli silah arkadaşlarım,

Gücünü asil Türk Milletinin sevgi ve güveninden alan, asil milletimizin bağrından çıkan ve milli bir ordu olan, mazisi şan, şeref ve zaferlerle dolu Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin emir ve komutasını devralmanın gurur ve onurunu yaşıyorum.

Şahsıma tevdi edilen bu kutsal görevi, yurdumuzun ve dünyanın farklı köşelerinde fedakârca hizmet veren siz değerli silah arkadaşlarımla birlikte, saygı, sevgi ve güvene dayanan şeffaf bir çalışma anlayışıyla, Atatürk ilke ve inkılâplarının rehberliğinde başarıyla yerine getireceğimize olan inancım tamdır.

Kıymetli silah arkadaşlarım,

Son dönemde dünyada ve özellikle bölgemizde yaşanan gelişmelerin yarattığı belirsizlik ve risk ortamı ile harekât ortamındaki karmaşık yapı; ülkemizin, bölgesinde bir güç ve denge unsuru olmasını zorunlu kılmaktadır.

"TÜM TEHDİTLERE SÜRATLE KARŞILIK VERİLECEK"

Bu maksatla; asimetrik tehditler başta olmak üzere tüm tehdit ve risklere karşı süratle cevap verebilecek, çağın gereklerine uygun ve yeni savaş türlerine yönelik tüm askerî yeteneklere sahip bir Türk Silahlı Kuvvetlerinin oluşturulması amacıyla başlatılan çalışmalara devam edilmesi ana hedefimiz olacaktır.

Tüm çalışmalarımız, kurum içi ve kurumlar arası koordinasyonu en üst düzeyde tesis ederek kapsamlı yaklaşım anlayışı ile sürdürülecektir.

"TERÖRLE MÜCADELE SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR SÜRECEK"

Hudutlarımızın güvenliği, her hâl ve şartta mutlaka sağlanacaktır. Teröristle mücadele harekâtı, son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri her yerde olduğu gibi hava sahamız ve denizlerimizde de ülke ve milletimizin uluslararası hukuk ve anlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlı duruşunu devam ettirecektir.

Tüm faaliyetlerimiz, öncelik ve yöntemleri doğru tespit edilerek gösteriş ve israftan uzak, doğrudan maksat ve hedefe gidecek şekilde sürdürülecektir.

Bu maksatla; hukuk zemininden ayrılmadan barış dönemi faaliyetlerinin en etkin şekilde icra edilmesine ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; üniformasının şerefini, akıl ve vicdanını terk etmiş hainlerden temizlenmesi için alınmış her türlü tedbirin etkinlikle uygulanmasına devam edilecektir.

Birlik ve beraberliği ile dosta güven düşmana korku veren, dünya ordularının imrenerek takip ettiği bir güç olan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da yerli ve millî kaynaklarla geliştirilmiş imkân ve kabiliyetleriyle etkin, caydırıcı ve dünyanın en saygın ordularından biri olarak, bayraklaşan yurt topraklarımızın bütünlüğünün ve güvenliğinin, yüce milletimizin bekasının teminatı ve gurur kaynağı olmaya devam edecektir.

Bu vesile ile ebedi başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun kahraman silah arkadaşlarını, ülkemizin bağımsızlığı, bölünmez bütünlüğü, huzur ve güveni için canlarını feda eden, aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden mensuplarımızı rahmetle, kahraman gazilerimizi ve şehit ailelerimizi bir kez daha şükranla anıyorum.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin her kademesinde görev yapan tüm personelimize aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay yaşar güler terör

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