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Genelkurmay Başkanlığınca, Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 16:55 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanlığınca, Hakkari'nin Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde bölücü terör örgütü mensubu silahlı üç teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.


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