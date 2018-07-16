Genelkurmay Başkanlığında devir teslim töreni

Milli Savunma Bakanlığına atanan Orgeneral Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanlığını Orgeneral Yaşar Güler'e devretti.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bugün Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda Komuta Devir-Teslim Töreni'nin düzenlediği belirtildi.
Törende, Milli Savunma Bakanlığına atanan Orgeneral Akar'ın Genelkurmay Başkanlığı görevini Orgeneral Güler'e devrettiği bildirildi.
Hulusi Akar’ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin ilk Milli Savunma Bakanı olmasının ardından, Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler atanmıştı.
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