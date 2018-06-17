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Genelkurmay Başkanlığından 15 Haziran'da Kandil'e yapılan hava harekatında 35 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği bildirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 07:51 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanlığından 15 Haziran'da Kandil'e yapılan hava harekatında 35 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği bildirildi


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