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"Genelkurmay çatı" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 14:49 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 224 sanıklı davanın görülmesine devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı "Genelkurmay çatı" davasının duruşması görüldü.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve avukatları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen H.Z, sanık eski kurmay binbaşı Ahmet Durmaz hakkında beyanda bulundu.

Durmaz ile Edirne'de aynı birlikte olduklarını belirten H.Z, daha sonra farklı kışlalarda görev yaptıklarını söyledi.

H.Z, Durmaz'ın FETÖ mensubiyeti bulunduğunu iddia ederek onunla birlikte çalıştığı dönemde örgüt abisinin yönlendirmesiyle toplantılara katıldıklarını öne sürdü. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan H.Z, Durmaz ile ayrıldıktan sonra görüşmediklerini savundu.

Söz alan Durmaz ise tanık H.Z'nin iftira attığını ileri sürerek beyanlarını kabul etmedi.

Tanık eski savcı Y.K. de Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli sanık eski astsubay Mustafa Kocaaslan hakkında beyanda bulundu.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığını kaydeden Y.K, 2009'da lise son sınıftayken tanıştığı Kocaaslan'ın yönlendirmesiyle askeri okula yerleştirildiğini öne sürdü.

FETÖ'ye ait dershanede okuduklarını anlatan Y.K'ye karşılık Mustafa Kocaaslan ise dershaneye gitmediğini söyledi.

Mahkeme başkanının sorusu üzerine Y.K, Kocaaslan'ı kurslardan hatırladığını bildirdi.

Kocaaslan, askeri okulu da birilerinin yönlendirmesiyle değil, isteği ve kendi imkanlarıyla kazandığını savundu.

Tanığın iftira attığını ileri süren Kocaaslan da Y.K'nin beyanını kabul etmediğini belirtti.

Daha sonra duruşmada eski Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Başkanı tümgeneral Mehmet Dişli'ye, Genelkurmay Karargahı ile Akıncı 4. Ana Jet Üssü 143. Filo'daki güvenlik kamerası görüntüleri izlettirildi. Dişli, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul etti.

Sanıklara, Akıncı Üssü'nün Genelkurmay Silahlı Kuvvetler Komuta Kontrol Merkezi ve Eskişehir'deki Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi ile yaptığı bazı konuşmaların da dinlettirildiği duruşma, yarına ertelendi.

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