"Genelkurmay çatı" davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı "Genelkurmay çatı" davasına devam edildi. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları, müştekiler ve avukatları katıldı. Duruşmada, firariyken Antalya'da geçen yıl ağustos ayında yakalanan ve "yurtta sulh konseyi" üyeleri arasında yer alan sanık eski yarbay Özcan Karacan savunma yaptı. Yurtta sulh konseyi üyeliğiyle ilgili henüz bir tek soru dahi olmadığını savunan Karacan, "Çünkü böyle bir şey yok" diyerek, konseyle ilgili hiçbir alakası bulunmadığını iddia etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimiyle ilgili pilotları azmettirmekle suçlandığını belirten Karacan, "Cumhurbaşkanımıza suikast davasında, oraya giden pilotları suça azmettirmekle suçlanıyorum. Bu da yenilir yutulur değil." diye konuştu.

Karacan, ilgisi olmadığı halde Marmaris'te yaşananlara dahil edildiğini öne sürerek, İstanbul Kara Havacılık Alay Komutanlığından kalkan helikopterin ikinci pilotu Davut Uçum'u arayarak görevlendirdiği iddiasını kabul etmedi. İrtibatta bulunsaydı bile bunu ikinci pilot ile değil, birinci pilot ile yapması gerektiğini iddia eden Karacan, "Davut Uçum denilen şahısla hiçbir görüşmem veya aynı ortamda bulunmam söz konusu değildir. Sanığın, firari olduğum için iftira attığını düşünüyorum. Bu suçlamayı kabul etmiyorum." dedi. İzmir'deki 3. Kara Havacılık Komutanlığında görevli Murat Dağlı ile de bir görüşmesi olmadığını savunan Karacan, şöyle konuştu: "Malumunuz ben o akşam kışla nöbetçi amiri olduğum için bu suçlamalara maruz kalıyorum. Ben o gece Güvercinlik Komutanlığı içindeki birliklere, İstanbul ve İzmir alayına emirler vermişim. Faaliyetlerini yönetmişim ama nedense emrim altında bulunan küçük bir birliğe yine sonradan öğrendiğim kadarıyla gecenin en büyük problemi olan yakıt ikmali için emir vermemişim. Ricada bile bulunmamışım. Sonuç olarak, olayla ilgili hiçbir faaliyetin içinde yer almadığımdan ve henüz detaylı bilgilere ulaşamadığımdan anlatacaklarım sığ kaldı."