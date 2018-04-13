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"Genelkurmay çatı" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 14:47 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Karargahındaki eylemlere ilişkin 224 sanıklı davanın görülmesine devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı "Genelkurmay çatı" davasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları, müştekiler ve avukatları katıldı.

Duruşmada, firariyken Antalya'da geçen yıl ağustos ayında yakalanan ve "yurtta sulh konseyi" üyeleri arasında yer alan sanık eski yarbay Özcan Karacan savunma yaptı.

Yurtta sulh konseyi üyeliğiyle ilgili henüz bir tek soru dahi olmadığını savunan Karacan, "Çünkü böyle bir şey yok" diyerek, konseyle ilgili hiçbir alakası bulunmadığını iddia etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişimiyle ilgili pilotları azmettirmekle suçlandığını belirten Karacan, "Cumhurbaşkanımıza suikast davasında, oraya giden pilotları suça azmettirmekle suçlanıyorum. Bu da yenilir yutulur değil." diye konuştu.

Karacan, ilgisi olmadığı halde Marmaris'te yaşananlara dahil edildiğini öne sürerek, İstanbul Kara Havacılık Alay Komutanlığından kalkan helikopterin ikinci pilotu Davut Uçum'u arayarak görevlendirdiği iddiasını kabul etmedi.

İrtibatta bulunsaydı bile bunu ikinci pilot ile değil, birinci pilot ile yapması gerektiğini iddia eden Karacan, "Davut Uçum denilen şahısla hiçbir görüşmem veya aynı ortamda bulunmam söz konusu değildir. Sanığın, firari olduğum için iftira attığını düşünüyorum. Bu suçlamayı kabul etmiyorum." dedi.

İzmir'deki 3. Kara Havacılık Komutanlığında görevli Murat Dağlı ile de bir görüşmesi olmadığını savunan Karacan, şöyle konuştu:

"Malumunuz ben o akşam kışla nöbetçi amiri olduğum için bu suçlamalara maruz kalıyorum. Ben o gece Güvercinlik Komutanlığı içindeki birliklere, İstanbul ve İzmir alayına emirler vermişim. Faaliyetlerini yönetmişim ama nedense emrim altında bulunan küçük bir birliğe yine sonradan öğrendiğim kadarıyla gecenin en büyük problemi olan yakıt ikmali için emir vermemişim. Ricada bile bulunmamışım. Sonuç olarak, olayla ilgili hiçbir faaliyetin içinde yer almadığımdan ve henüz detaylı bilgilere ulaşamadığımdan anlatacaklarım sığ kaldı."

Karacan, ayrıntılı savunmasını, talep ettiği belgeler kendisine ulaşınca yapacağını ifade ederek beraat talebinde bulundu.

- Bazı sanıklara 143. Filo'daki görüntüleri izlettirildi

Daha sonra duruşmada bazı sanıklara, Akıncı Üssü 143. Filo'da bulundukları sırada güvenlik kameralarınca çekilen görüntüleri izlettirildi.

Sanık eski Jandarma İstihbarat Okul Komutanı albay Murat Koçyiğit, filo koridorlarındaki bazı görüntülerde, sivil kıyafetli kişinin kendisini olduğunu söyledi. Koçyiğit, ancak o gece kamuflaj giymediğini ve kamuflajlı kişinin kendisi olmadığını iddia etti.

Kara Kuvvetleri Harekat Başkanlığı eski Teşkilat Şube Müdürü kurmay albay Bilal Akyüz de görüntülerle oynandığını savunarak, tarafsız bir bilirkişi raporu düzenlenmediği sürece bu görüntülere itibar etmediğini belirtti. Akyüz, önceki beyanlarını da geri aldığını ifade etti.

Sanık eski Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık ve İzmir 2. Ana Jet Üssü eski komutanı tümgeneral Kubilay Selçuk ise görüntülerdeki kişilerin kendileri olduğunu kabul etti.

Eski kurmay albay Fırat Alakuş da görüntüleri duruşma salonunda izleyerek değil, inceledikten sonra yorum yapacağını söyledi.

Sanıklardan Akıncı 4. Ana Jet Üssü eski komutanı tuğgeneral Hakan Evrim'e de ona ait olduğu belirtilen telefon görüşmeleri dinletildi.

Duruşma devam ediliyor.

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