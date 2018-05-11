Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yargılandığı "Genelkurmay çatı davası"na devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, müştekiler ve avukatlar, esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanda bulundu.

Daha sonra Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, darbe girişiminde İstanbul'daki eylemler sırasında suçtan zarar gördüğü gerekçesiyle davaya katılma talebinde bulunanların olduğunu belirterek, buna ilişkin duruşma savcısı, sanık ve avukatlarının değerlendirmesini istedi.

Savcı, katılma taleplerinin yerinde olduğunu ifade ederken, sanıklar ve avukatları taleplerin kabul edilmemesini gerektiğini bildirdi.

Mahkeme heyeti, suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle yapılan katılma taleplerini oy birliğiyle kabul etti.

Öte yandan, 9 Mayıs'ta görülen duruşmada, Savcı Bülent Karakuş esasa ilişkin mütalaasında, sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi 35 sanığa, 252'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 55 bin 880'er yıl hapis cezası verilmesini istemişti.

Konsey dışındaki 153 kişinin de 1 ile 13'er kez arasında ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını isteyen savcı, delil yetersizliği nedeniyle 13 kişinin beraatini talep etmişti.

Duruşmaya verilen aranın ardından mahkeme heyetinin ara kararını açıklaması bekleniyor.

