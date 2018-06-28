Genelkurmay Çatı davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde sanık eski kurmay binbaşı Ahmet Yıldız savunmasına devam etti.

Darbe girişiminin yaşandığı gece yasal olmayan hiçbir emir almadığını iddia eden Yıldız, FETÖ ile de bir bağı olmadığını söyledi.

"Ben masumum, darbeci filan değilim." diyen Yıldız, beraat talebinde bulundu.

Duruşma yarına ertelendi.

