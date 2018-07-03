Genelkurmay çatı davası

İlerleyen saatlerde yaşanan olağan dışı gelişmeler nedeniyle kışladan ayrılamadığını iddia eden Şenlik, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda kaldığı süre boyunca yasa dışı bir eylemde bulunmadığı öne sürdü.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) için yeni bir yazılım üzerinde çalıştıklarını, programı yetiştirmek için çalışmaların geç saatlere kadar sürdüğünü anlatan Şenlik, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da da amirlerinin emriyle mesaiye kaldığını ifade etti.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde esasa ilişkin savunma yapan sanık eski üsteğmen Cihangir Şenlik, bilgi sistem teknisyeni olarak görev yaptığını, yazılım güncelleme, arızalı ekipmanı tamir ve teknik destekten sorumlu olduğunu belirtti.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları, müştekiler ve avukatları katıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada sanık savunmaları alındı.

Yargılama aşamasında suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunan Şenlik, beraatini istedi.

Sanık Cengiz Aydın da mahkeme huzurunda yaptığı ilk savunmayı tekrarladığını belirterek, suçsuz olduğunu belirtti.

Darbe girişiminde yer almadığını, kanunsuz bir emri yerine getirmediğini iddia eden Aydın, yargılama sonunda beraatini istedi.

Tutuksuz sanık Deniz Aydın ise davanın başından beri suçsuz olduğunu vurgulayarak, gelinen aşamada bu iddiasının doğrulandığını savundu.

Yargılamanın üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçtiğini hatırlatan Aydın, bu süreçte aleyhinde delil olabilecek somut bir delilin dosyasına girmediğini ifade etti.

Darbe teşebbüsüne katkı sağlayacak bir eylemde bulunmadığını, demokrasiyi hedef alan her türlü girişime karşı olduğunu savunan Aydın, beraatini istedi.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

