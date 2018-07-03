HABER

Genelkurmay çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2018 19:26 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılandığı davaya devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada sanık savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları, müştekiler ve avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde esasa ilişkin savunma yapan sanık eski üsteğmen Cihangir Şenlik, bilgi sistem teknisyeni olarak görev yaptığını, yazılım güncelleme, arızalı ekipmanı tamir ve teknik destekten sorumlu olduğunu belirtti.

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) için yeni bir yazılım üzerinde çalıştıklarını, programı yetiştirmek için çalışmaların geç saatlere kadar sürdüğünü anlatan Şenlik, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da da amirlerinin emriyle mesaiye kaldığını ifade etti.

İlerleyen saatlerde yaşanan olağan dışı gelişmeler nedeniyle kışladan ayrılamadığını iddia eden Şenlik, Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda kaldığı süre boyunca yasa dışı bir eylemde bulunmadığı öne sürdü.

Yargılama aşamasında suçsuz olduğunun ortaya çıktığını savunan Şenlik, beraatini istedi.

Sanık Cengiz Aydın da mahkeme huzurunda yaptığı ilk savunmayı tekrarladığını belirterek, suçsuz olduğunu belirtti.

Darbe girişiminde yer almadığını, kanunsuz bir emri yerine getirmediğini iddia eden Aydın, yargılama sonunda beraatini istedi.

Tutuksuz sanık Deniz Aydın ise davanın başından beri suçsuz olduğunu vurgulayarak, gelinen aşamada bu iddiasının doğrulandığını savundu.

Yargılamanın üzerinden yaklaşık 1,5 yıl geçtiğini hatırlatan Aydın, bu süreçte aleyhinde delil olabilecek somut bir delilin dosyasına girmediğini ifade etti.

Darbe teşebbüsüne katkı sağlayacak bir eylemde bulunmadığını, demokrasiyi hedef alan her türlü girişime karşı olduğunu savunan Aydın, beraatini istedi.

Duruşmaya yarın sanık savunmalarıyla devam edilecek.

PARTNERDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyorDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyor
Ağrı Valisi'nden 'Leyla' açıklaması: Ölüm nedeni aç bırakılması, gözaltı var (3)Ağrı Valisi'nden 'Leyla' açıklaması: Ölüm nedeni aç bırakılması, gözaltı var (3)
Ankara'nın Polatlı ilçesinde öldürülen Eylül Yağlıkara cinayetinde yeni detay!Ankara'nın Polatlı ilçesinde öldürülen Eylül Yağlıkara cinayetinde yeni detay!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütü Genelkurmay Başkanlığı "Genelkurmay çatı" davası sözde "yurtta sulh konseyi"

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

Sosyal medyayı sallayan bomba iddia! Erdoğan'ı bomba yüklü minibüsle öldüreceklerdi!

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

TBMM'yi kim yönetecek? Deniz Baykal kararını değiştirdi

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

Son dakika! Muharrem İnce'ye Kılıçdaroğlu'ndan sert yanıt! CHP olağanüstü kurultaya mı gidiyor?

İlginizi Çekebilir

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Leyla Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Leyla Aydemir'in ölü bulunmasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı

Aydın'da skandal! Çakmak kamerayla tuvalete giren kadınları gizlice kaydetmişler!

Aydın'da skandal! Çakmak kamerayla tuvalete giren kadınları gizlice kaydetmişler!

HDP'den Hande Fırat'a çok sert Süleyman Soylu tepkisi!

HDP'den Hande Fırat'a çok sert Süleyman Soylu tepkisi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Leyla'nın ölümüyle ilgili ilk açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'den 'erken yerel seçim' açıklaması!

MHP'den 'erken yerel seçim' açıklaması!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde öldürülen Eylül Yağlıkara cinayetinde yeni detay!

Ankara'nın Polatlı ilçesinde öldürülen Eylül Yağlıkara cinayetinde yeni detay!

Çorum'da AK Parti'lilerden seçmene küfür eden İYİ Parti'li Fahrettin Yokuş hakkında suç duyurusu

Çorum'da AK Parti'lilerden seçmene küfür eden İYİ Parti'li Fahrettin Yokuş hakkında suç duyurusu

Sosyal medya fenomenlerine bahis gözaltısı!

Sosyal medya fenomenlerine bahis gözaltısı!

Diyarbakır'da vahşet! Köpeğe tecavüz edip canlı canlı yaktılar!

Diyarbakır'da vahşet! Köpeğe tecavüz edip canlı canlı yaktılar!

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

Leyla'nın ölümünde kahreden detay! 1 kişi gözaltında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.