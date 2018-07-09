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Genelkurmay çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 12:42 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılandığı davaya devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları, müştekiler ve avukatları katıldı.

Duruşmada, esasa ilişkin savunma yapan sanıklardan Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personeli eski yüzbaşı Fazlı Özşahin, 14 Temmuz'da yarbay Halit Kazancı'nın kendisini arayıp tatbikat yapılacağını bildirdiğini, ardından Mehmet Aytaç ile görüştüklerini, son dönemde alınan istihbarata binaen koruma ve güvenlik tatbikatı icra edeceklerini öğrendiğini öne sürdü.

Özşahin, tatbikat için Akıncı Üssü'nde olacaklarını da Aytaç'dan öğrendiğini iddia ederek, Akıncı'ya gidip yarbay Kazancı'dan detayları öğrenmek istediklerini, onun da kendilerine Genelkurmay'a saldırı olacağını, burada koruma görevi yapacaklarını söylediğini ileri sürdü.

Saat 21.20'de Genelkurmay Başkanlığına geldiklerini anlatan Özşahin, burada faaliyet alanlarına dağıtıldıklarını söyledi.

Özşahin, yeni gelmişken güney nizamiye bölgesinden silah sesleri duyduğunu ancak görev yerini bırakıp oraya bakmaya gidemediğini ifade ederek, bir süre sonra yakınlardan da silah atışları yapıldığını belirtti.

Mehmet Aytaç'ın güney nizamiyeyi takviye etmesini istemesi üzerine buraya geçtiğini dile getiren Özşahin, bu bölgedeyken Genelkurmay Başkanı'nın tahliye edildiğini gördüğünü ancak şüphe duyacak bir tablo olmadığını savundu.

Karargahın güneybatı köşesinde, Eskişehir yolu kenarında sivil hareketliliği gördüğünü ve sivillerin karargaha girdiği haberi geldiğini anlatan Özşahin, neler olduğunu görmek için yaklaştığında başına taşlar geldiğini öne sürdü.

Özşahin, bir ağaç altına çöktüğünü belirterek, bu sırada park halindeki bir aracın önüne ateş edilmeye başlandığını söyledi.

Bir askerin omzundan yaralandığını ifade eden Özşahin, yanına gelen arkadaşlarından Mehmet Emin Tüzel ile bir odaya girip kapıyı kapattıktan sonra burada beklediklerini iddia etti.

Özşahin, odada ne kadar kaldıklarını hatırlamadığını iddia ederek, öğlen saatlerinde de polislerce teslim alındıklarını bildirdi.

Mutlak itaat anlayışı içinde hareket ettiğini, hiç kimseye emir vermediğini, verilen emirleri yerine getirdiğini savunan Özşahin, suçlamaları reddetti.

Duruşmaya öğle arası verildi.

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