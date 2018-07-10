Genelkurmay çatı davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada esasa ilişkin savunmalar yapıldı.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları, müştekiler ve avukatları katıldı.
Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde eski binbaşı Asım Şanöz, esasa ilişkin savunmasına devam etti.
Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Genelkurmay Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğünde yurt dışı plan subayı olan Şanöz, 15 Temmuz'da evine gittiğini, otururken yaşanan gelişmelerden haberdar olduğunu söyledi.
Şanöz, birlikte çalıştığı bir arkadaşının 00.41'de mesaiye çağrıldıklarını bildirmesi üzerine, Genelkurmay Başkanı'nın karargahta olduğunu ve ihtiyaç nedeniyle çağrıldığını düşündüğünü savunarak, 02.00'de beylik tabancası da olmaksızın sivil şekilde kışlaya gittiğini belirtti.
Kışlaya giriş yaptığı sırada bunun başarısız bir darbe girişimi olduğunu bildiğini iddia eden Şanöz, "Bu bile karargaha darbe amaçlı gitmediğimin açık emaresidir." ifadesini kullandı.
Şanöz, Genelkurmay Başkanı'nın kışlada, görevinin başında olduğu ve o çağırdığı gerekçesiyle kışlaya gittiğini öne sürerek, darbeye katılmak istese erkenden birliğine gitmiş olacağını savundu.
Genelkurmay'a gittikten sonra odasına geçtiğini, ardından neler olduğunu öğrenmeye çalıştığını ifade eden Şanöz, "Karargaha saldırı ihtimali olduğunu, herkesin emniyet için silah aldığını öğrendim. Silah seslerini duyunca ben de silah aldım. Odaya geçmek üzereyken Genel Sekreterlik katından gelen silah sesleri ve bağrışmalar üzerine komuta katından çıktım. Sonrasında tekrar odama gittim. 04.30'dan 10.00'a kadar odamda bekledim. 10.00'da da kışlayı terk ettim." diye konuştu.
Genelkurmay'da bulunduğu sırada yaptığı şeylerin darbe faaliyeti olmadığını ileri süren Şanöz, yasal olmayan emir ve talimat almadığını da savundu.
Şanöz'ün beraat talep ettiği duruşma yarına ertelendi.
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