Genelkurmay çatı davası

Küçük oğlu ile evde bulunduğu sırada eşinin saat 22.27'de arayıp Genelkurmay nizamiyesinde çatışma yaşandığını ve çok sayıda yaralının hastaneye getirildiğini söylediğini aktaran Özer, bunun üzerine televizyonu açtığını ve haberleri izlediğini kaydetti.

Özer, 14 Temmuz'da oğlunun apandisit ameliyatı olduğunu ve GATA Hastanesi'nde tedavi gördüğünü, 15 Temmuz akşamı da eşinin oğlunun yanında refakatçi kaldığını bildirdi.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık eski öğretmen yarbay Halis Ahmet Özer, 15 Temmuz öncesinde 5 yıl Genelkurmay Başkanı'na danışmanlık ve metin yazarlığı yaptığını anlattı.

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Özer, Başbakanın kalkışma açıklamasını dinlediğini, bu açıklamayı küçük bir grubun başarısız bir girişimi olarak değerlendirdiğini iddia etti.

Yine de karargahı aradığını ancak kimsenin telefonlara cevap vermediğini öne süren Özer, böyle bir ortamda telefonların açılmamasını da normal karşıladığını savundu.

Özer, eşinin, hasta yakını olan personelin de görev yerlerine çağrıldığını ileri sürerek, kendisinin de çağrıldığını değerlendirdiğini bildirdi.

- 15 Temmuz'da protestolara destek vermiş

Oğluyla ilgilenirken uyuya kaldığını ve saat 01.00 civarı karargahtan çağrıldığını, bunun üzerine aynı birimde çalıştığı binbaşı Asım Şanöz'ü de alarak yola çıktığını anlatan Özer, yolda protestocuları gördüğünde aracın klaksonunu çalarak protestolara katıldığını söyledi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da görevi başında olduğunu düşündüğünü, yolda giderken bu durumla alakalı nasıl bir metin yazacağını hesap ettiğini iddia eden Özer, karargaha saat 02.01'de girdiğini ileri sürdü.

Özer, karargaha gitmenin askeri sorumluluğu olduğunu, gitmekte bir sakınca görmediğini savundu.