Genelkurmay çatı davası

Kardal'ın telefonlara bakılmamasını ve kimsenin aramamasını da emrettiğini anlatan E.E, Metin ve Taşkın'ın da masalarının arasında gezerek kendilerini kontrol ettiğini bildirdi.

Kardal'ın Genelkurmay Karargahı'na terör saldırısı ihbarı alındığını, kimsenin harekat merkezini terk etmemesini, tuvalete dahi çıkılmamasını söylediğini belirten E.E, televizyon ve bilgisiyarları kapattırıldığını ifade etti.

- "Emirlere uymayanı yakarım"

E.E, Osman Kardal'ın ilerleyen saatlerde TSK'nın yönetime el koyduğunu, kendisinin de daire başkanı olarak atandığını belirterek, "Emirlere uymayanı yakarım." dediğini söyledi.

Herkesin şaşkın olduğunu ve masalarında oturmaya devam ettiklerini dile getiren E.E, Kardal'ın TSK'nın başka bir yerden yönetildiğini, bu yüzden burada oturup bekleyeceklerini bildirdiğini de anlattı.

E.E, 00.30 civarında evrak bilgi güvenliği kısmına gittiğini, burada görevli astsubay S.K'nin yanında bulunan Erhan Metin'in mesaj çekmeye çalıştığını iddia etti. S.K'nin, bu mesajın buradan çekilemeyeceğini söylediğini, kendisinin de bunu teyit ettiğini belirten E.E, Erhan Metin'in, kendisinin muhabereci olduğunu bildiği için mesajın muhabere merkezinden çekilmesini emrettiğini bildirdi.

Osman Kardal'ın "Emirlere uymayanı yakarım." ifadesinden de çekindiği için muhabere merkezine yöneldiğini anlatan E.E, yanındaki Mustafa Duygulu ile astsubay Hüseyin Ömür'e, 5 yıldır muhabere merkezinde çalışmadığını, sistemi unuttuğuna dair şeyler söylediğini savunarak, buna rağmen muhabere merkezine girilmeye çalışıldığını kaydetti.