Genelkurmay çatı davası

İsminin bulunduğu kağıttan, savcının göstermesi sonrası haberdar olduğunu öne süren Karaca, darbeci olduğuna yönelik suçlamayı da reddetti.

Örgüt üyesi olmadığını savunan Karaca, ayrıca isminin, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in emir subayı Mehmet Akkurt'un evinde yapılan aramada, ayakkabı içindeki bir kağıtta yazmasıyla ilgili, bu durumdan haberi olmadığını söyledi.

Sanık eski astsubay Lütfi Karaca da hakkında FETÖ üyesi olduğuna yönelik beyan bulunduğunu belirterek, bu beyanı reddetti.

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada, sanıklar esasa ilişkin savunma yaptı.

Karaca, "Ben terörist değilim. Ceza verirseniz ha öldürmüşsünüz, ha terörist demişsiniz. Beni öldürmeyin. Ben terörist değilim, FETÖ'cü hiç değilim." diye konuştu.

Sanık eski binbaşı Kenan Yıldırım da darbe girişimine iştirak etmediğini savundu.

Yıldırım, komutanını görmediği için çıkmak için izin alamadığını ve bu yüzden kışlada kaldığını iddia ederek, olaylar başladıktan sonra nizamiyede yaralı askerler gördüğünü söyledi.

Yaralanan Muhafız Tabur Komutanı Tolga Kılıçaslan ile ambulansa bindiğini ve önce revire, oradan da hastaneye gittiğini anlatan Yıldırım, sabaha kadar da hastanede kaldığını ileri sürdü.

Sanıkların beraat talebinde bulunduğu duruşma, yarına ertelendi.

