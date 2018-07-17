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Genelkurmay çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 18:28 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıklar esasa ilişkin savunma yaptı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Esasa ilişkin savunma yapan eski astsubay Mehmet Adıgüzel, 2015'ten itibaren eski tuğgeneral Uğur Şahin'in emir astsubayı olarak görev yaptığını aktardı.

Olay günü mesainin bitiminden sonra evine gittiğini, darbe girişimi eylemleri sırasında Genelkurmay Başkanlığında bulunmadığını beyan eden Adıgüzel, sabah 06.00 sularında dönüş yaptığı Genelkurmay karargahındaki eylemlere iştirak etmediğini savundu.

Sanık Adıgüzel, "Ben karargahın işgal edildiğine şahit olmadım. Benim diğer sanıklarla fikir ve eylem birliğim yoktur." iddiasında bulundu.

- "Komutan Akın Öztürk" diyen sanık da beraatini istedi

Esasa ilişkin savunma yapan eski üsteğmen Mehmet Akçara, olay tarihinde Genelkurmay Özel Kalem Müdürlüğünde işlem subayı olarak çalıştığını, mesaide olduğu esnada darbe girişimine yönelik faaliyetlerin içinde kaldığını ileri sürdü.

Akçara, darbe girişiminde bulunmadığını ve üzerine atılı suçlamaları işlemediğini savundu.

Diğer sanıkların beyanlarında geçen, "Yurtta sulh konseyi darbe yapıyor, başımızda Akın Öztürk var." ve "Komutan Akın Öztürk paşa." ifadelerini kullanmadığını iddia eden Akçara, mahkemeden tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanık Mehmet Demir'in savunmasının alınmasının ardından duruşma yarına bırakıldı.

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