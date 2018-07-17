Genelkurmay çatı davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıklar esasa ilişkin savunma yaptı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Esasa ilişkin savunma yapan eski astsubay Mehmet Adıgüzel, 2015'ten itibaren eski tuğgeneral Uğur Şahin'in emir astsubayı olarak görev yaptığını aktardı.

Olay günü mesainin bitiminden sonra evine gittiğini, darbe girişimi eylemleri sırasında Genelkurmay Başkanlığında bulunmadığını beyan eden Adıgüzel, sabah 06.00 sularında dönüş yaptığı Genelkurmay karargahındaki eylemlere iştirak etmediğini savundu.

Sanık Adıgüzel, "Ben karargahın işgal edildiğine şahit olmadım. Benim diğer sanıklarla fikir ve eylem birliğim yoktur." iddiasında bulundu.

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