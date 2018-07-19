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Genelkurmay çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 16:53 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmasıyla devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, o dönem Genelkurmay 2. Başkanı olan Orgeneral Yaşar Güler'in korumalarından sanık eski deniz astsubay Uğur Kent savunma yaptı.

Kent, Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personeli gelince derdest edildiğini, sabaha kadar bir odada bekletildiğini öne sürdü.

Tümgeneral Zekai Aksakallı ile temasa geçen Ali Taş'ın, onun emirlerini iletmesi sonrası darbecilere karşı hareket ettiğini öne süren Kent, darbe niyetiyle gelen personeli silah ve teçhizatlarından arındırdığını iddia etti.

Kent, darbe taraftarı olarak değil, kışla emniyeti konusunda hareket ettiğini savunarak, FETÖ'ye iltisakı olmadığını da ileri sürdü.

Uğur Kent, tahliyesini ve beraatini talep etti.

- Reddi hakim talebi reddedildi

Esasa ilişkin savunma yapması beklenen, darbe girişimi döneminde ÖKK personeli olan sanık eski üsteğmen Murat Aletirik ise reddi hakkim talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanığın duruşmayı uzatmaya yönelik tavrı bulunduğu gerekçesiyle talebi oy birliğiyle reddetti.

Savunma yapması istenen Aletirik, mahkemenin siyasilerin ve başka nedenlerden dolayı baskı altında olduğunu, özgür iradesi olmadığını öne sürerek savunma yapmak istemediğini söyledi.

Tekrar savunma yapması söylenen Aletirik de savunmasına başladı.

Aletirik, 15 Temmuz'da amiri olan albay Murat Korkmaz'ın, koruma ve güvenlik tatbikatı yapılacağını, bunun gizli olduğunu, bu sebeple Muhafız Alayı'nda toplanacaklarını söylediğini öne sürdü.

Sıralı amirlerinin de bildiğini öğrendiği tatbikat için diğer personele de haber vermesi emredildiği için bu emri yerine getirdiğini iddia eden Aletirik, akşam bazı arkadaşlarıyla Muhafız Alayı'na gittiklerini anlattı.

Aletirik, daha sonra da tatbikat amaçlı Genelkurmay'a intikal ettiklerini belirterek, yanına çağıran Murat Korkmaz'ın kendisini albay Fırat Alakuş'un yanına gönderdiğini söyledi.

Alakuş'un yanına gittiğini ve onun, önceden tanımadığı Destek Kıtaları Komutanı albay Cengiz Aydın ile birlikte hareket etmesini emrettiğini belirten Aletirik, bu emir sonrası Aydın ile Destek Kıtaları binasının olduğu yere geçtiğini kaydetti.

Aletirik, sabaha kadar Aydın ile beklediğini iddia ederek, alınan emniyet tedbirlerine bir katkısı olmadığını savundu.

Silah sesleri kesildikten sonra Cengiz Aydın'ın bilgisi dahilinde ayrıldığını ve Murat Korkmaz'ın yanını gittiğini anlatan Aletirik, Korkmaz'ın, farklı olayların içine çekildiklerini ancak yanlış bir şey yapmadıklarını söylediğini ileri sürdü.

Aletirik, silahlarını bıraktıklarını ve kendi rızaları ile emniyete götürüldüklerini öne sürerek, "Ben kimseyi öldürmedim. Ne havaya ne yere ateş etmedim. Silahımı hiçbir surette kullanmadım. Hiçbir sivil ile karşılaşmadım." diye konuştu.

Mutlak itaat duygusuyla hareket ettiğini, kanunsuz bir emir almadığını ve vermediğini, kalkışmaya da bilerek ya da bilmeyerek bir katkı sağlamadığını iddia eden Aletirik, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya yarına kadar ara verildi.

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15 Temmuz FETÖ Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi darbe girişimi "Genelkurmay çatı" davası Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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