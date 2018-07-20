Genelkurmay çatı davası

Tutuklu sivil sanıklardan Mustafa Akyıldız ise savunmasında, örgüt üyeliği iddiasıyla suçlandığını ifade ederek, KPSS soruşturmasında yer aldığı için tutuklu olduğunu düşündüğünü söyledi.

Esasa ilişkin mütalaada beraati istenen tutuksuz sanıklardan eski binbaşı M.P. de savcının kanaatine katıldığını belirtti. M.P. de beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısının esasa ilişkin savunmasında beraatini istediği tutuksuz sanık eski astsubay M.C.A, 15 Temmuz'da Genelkurmay'daki su patlağını onarmak için çağrıldığını, başka bir iş yapmadığını belirterek, önceki savunmasını tekrarladığını söyledi. M.C.A, beraatini talep etti.

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıklar esasa ilişkin savunma yaptı.

Ne davayla ne de örgüt üyeliğiyle alakası olduğunu iddia eden Akyıldız, hakkında tutulduğu belirtilen, şahıs tespit tutanağının kendisiyle değil başka bir kişiyle alakalı olabileceğini öne sürdü. Bir yanlışlık yapıldığını ve suçsuz olduğunu savunan Akyıldız, beraatini istedi.

- Eski yarbay Mala'nın savunması

Sanık eski yarbay Murat Mala da daha önce yaptığı savunmayı kabul ederek esasa ilişkin savunmasında da 15 Temmuz'da yaşadıklarını tekrar paylaşacağını söyledi.

Mala, 15 Temmuz'da kendi isteği dışında nöbet değişikliği yapıldığını ve nöbete gittiğini, o gece darbeciler tarafından tartaklanarak derdest edildiğini anlattı.

Derdest edildikten bir süre sonra, Genelkurmay Başkanlığı'nın kontrol altına alındığını düşündükleri için serbest bırakıldığını öne süren Mala, 02.30'dan itibaren atış seslerinin artmaya başladığını ifade etti.

Mala, silahsız nöbet tuttuğunu, ancak sadece meşru müdafaa maksadıyla 02.50'de silah aldığını iddia ederek, bu silahı da kullanmadığını ileri sürdü.

Murat Mala, yine 02.50'den itibaren nöbetçi heyetiyle birlikte görüntü izleme merkezinde bulunduğunu, 04.00 gibi karargah emniyet subayının "daha güvenli bir yere götürüleceklerini" belirttikten sonra buradan çıkarıldığını söyledi.