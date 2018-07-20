HABER

Genelkurmay çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 19:34 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıklar esasa ilişkin savunma yaptı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısının esasa ilişkin savunmasında beraatini istediği tutuksuz sanık eski astsubay M.C.A, 15 Temmuz'da Genelkurmay'daki su patlağını onarmak için çağrıldığını, başka bir iş yapmadığını belirterek, önceki savunmasını tekrarladığını söyledi. M.C.A, beraatini talep etti.

Esasa ilişkin mütalaada beraati istenen tutuksuz sanıklardan eski binbaşı M.P. de savcının kanaatine katıldığını belirtti. M.P. de beraat talebinde bulundu.

Tutuklu sivil sanıklardan Mustafa Akyıldız ise savunmasında, örgüt üyeliği iddiasıyla suçlandığını ifade ederek, KPSS soruşturmasında yer aldığı için tutuklu olduğunu düşündüğünü söyledi.

Ne davayla ne de örgüt üyeliğiyle alakası olduğunu iddia eden Akyıldız, hakkında tutulduğu belirtilen, şahıs tespit tutanağının kendisiyle değil başka bir kişiyle alakalı olabileceğini öne sürdü. Bir yanlışlık yapıldığını ve suçsuz olduğunu savunan Akyıldız, beraatini istedi.

- Eski yarbay Mala'nın savunması

Sanık eski yarbay Murat Mala da daha önce yaptığı savunmayı kabul ederek esasa ilişkin savunmasında da 15 Temmuz'da yaşadıklarını tekrar paylaşacağını söyledi.

Mala, 15 Temmuz'da kendi isteği dışında nöbet değişikliği yapıldığını ve nöbete gittiğini, o gece darbeciler tarafından tartaklanarak derdest edildiğini anlattı.

Derdest edildikten bir süre sonra, Genelkurmay Başkanlığı'nın kontrol altına alındığını düşündükleri için serbest bırakıldığını öne süren Mala, 02.30'dan itibaren atış seslerinin artmaya başladığını ifade etti.

Mala, silahsız nöbet tuttuğunu, ancak sadece meşru müdafaa maksadıyla 02.50'de silah aldığını iddia ederek, bu silahı da kullanmadığını ileri sürdü.

Murat Mala, yine 02.50'den itibaren nöbetçi heyetiyle birlikte görüntü izleme merkezinde bulunduğunu, 04.00 gibi karargah emniyet subayının "daha güvenli bir yere götürüleceklerini" belirttikten sonra buradan çıkarıldığını söyledi.

Darbe kapsamında vatandaşlara yönelik olayların gerçekleştiği bir yerde hiç bulunmadığını, nöbetçi heyeti dışında kimseyle bir irtibatı olmadığını savunan Mala, darbe girişimine hiçbir şekilde iştirak etmediğini ve destek vermediğini öne sürdü.

Mala, darbeye iştirak edenlerle fikir ve eylem birliği içinde bulunmadığını, hiç kimseden emir almadığını, nöbet görevi çerçevesinde yapılan hareket tarzlarını yerine getirdiğini iddia etti.

Üzerine atılı suçları kabul etmeyen Mala, FETÖ ile bir irtibatı olmadığını da savunarak beraatini istedi.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık eski ÖKK personeli teğmen Mustafa Temir de hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Temir de beraat talebinde bulundu.

Duruşma pazartesiye ertelendi.

PARTNERYavrularının üzerinden ayrılmadan... Bu halde buldularYavrularının üzerinden ayrılmadan... Bu halde buldular
22 yat, Ordu'ya demir attı22 yat, Ordu'ya demir attı
Muharrem İnce'nin ekibi sayı verdi, CHP karıştı! Muhaliflere kurultay resti!Muharrem İnce'nin ekibi sayı verdi, CHP karıştı! Muhaliflere kurultay resti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz FETÖ "Genelkurmay çatı" davası Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi

En Çok Okunan Haberler

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Emeklilere müjde! SGK'dan toplu para

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Atatürk Havalimanı'nda çıplak turist şoku!

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Yılın aşk bombası! Emina Jahovic ünlü iş adamıyla birlikte

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Tartışma yaratacak soru! 'Başka adam yok mu?'

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Son dakika! Dolmabahçe'de yol çöktü!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Mide bulandıran olay! Polis babaya kızından korkunç suçlama

Mide bulandıran olay! Polis babaya kızından korkunç suçlama

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Adnan Oktar örgütünde çarpık ilişki skandalı!

Adnan Oktar örgütünde çarpık ilişki skandalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!

Muharrem İnce'nin ekibi sayı verdi, CHP karıştı! Muhaliflere kurultay resti!

Muharrem İnce'nin ekibi sayı verdi, CHP karıştı! Muhaliflere kurultay resti!

Adnan Oktar örgütünün şifreli konuşmaları deşifre edildi

Adnan Oktar örgütünün şifreli konuşmaları deşifre edildi

Adnan Oktar hakkında mahkemeden flaş karar! Silivri Cezaevi'nden Selahattin Demirtaş'ın olduğu yere nakledilecek!

Adnan Oktar hakkında mahkemeden flaş karar! Silivri Cezaevi'nden Selahattin Demirtaş'ın olduğu yere nakledilecek!

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'ten flaş açıklama: 'Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına karşıyım'

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'ten flaş açıklama: 'Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına karşıyım'

Adnan Oktar ve kediciklerin yatak odası ilk kez görüntülendi

Adnan Oktar ve kediciklerin yatak odası ilk kez görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.