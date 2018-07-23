Genelkurmay çatı davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık eski teğmen Mustafa Demir, 15 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personeli olduğunu belirterek, 15 Temmuz'da üsteğmen Murat Aletirik'in albay Murat Korkmaz'ın emri üzerine arayıp akşam koruma ve güvenlik tatbikatı yapılacağını, detayların ise daha sonra belli olacağını söylediğini öne sürdü.

Tatbikat için akşam Muhafız Alayı'na gittiğini, girişte de herhangi bir sıkıntı olmadığını öne süren Demir, buradan da albay Korkmaz'ın emri doğrultusunda güvenliği takviye etmek için Genelkurmay Başkanlığı'na geçtiklerini kaydetti.

Demir, Murat Korkmaz'ın TÜİK tarafına gitmesini, geri planda durmalarını ve hiçbir şekilde ateş etmemelerini emrettiğini iddia ederek, "Genelkurmay'da bulunduğum sürece de ateş etme emri verilmedi. Sadece bulunduğum yerin emniyetini sağlamak amacıyla bekledim. Korkmaz, sabah olunca da karışık durumların oluştuğunu söyledi ve silahlarımızı gösterilen odaya bırakmamızı emretti." diye konuştu.