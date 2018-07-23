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Genelkurmay çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 12:47 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Sanık eski teğmen Mustafa Demir, 15 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) personeli olduğunu belirterek, 15 Temmuz'da üsteğmen Murat Aletirik'in albay Murat Korkmaz'ın emri üzerine arayıp akşam koruma ve güvenlik tatbikatı yapılacağını, detayların ise daha sonra belli olacağını söylediğini öne sürdü.

Tatbikat için akşam Muhafız Alayı'na gittiğini, girişte de herhangi bir sıkıntı olmadığını öne süren Demir, buradan da albay Korkmaz'ın emri doğrultusunda güvenliği takviye etmek için Genelkurmay Başkanlığı'na geçtiklerini kaydetti.

Demir, Murat Korkmaz'ın TÜİK tarafına gitmesini, geri planda durmalarını ve hiçbir şekilde ateş etmemelerini emrettiğini iddia ederek, "Genelkurmay'da bulunduğum sürece de ateş etme emri verilmedi. Sadece bulunduğum yerin emniyetini sağlamak amacıyla bekledim. Korkmaz, sabah olunca da karışık durumların oluştuğunu söyledi ve silahlarımızı gösterilen odaya bırakmamızı emretti." diye konuştu.

Suç teşkil edecek bir olaya karışmadığını, sadece askerlik mesleği ve ÖKK teamülleri gereği davrandığını ileri süren Demir, isnat edilen suçları işlemediğini savunarak beraatini istedi.

- Eski astsubay Kocaaslan'ın savunması

Sanık eski astsubay Mustafa Kocaaslan da darbe girişiminin yaşandığı dönemde koruma ve güvenlik tatbikatı olduğu söylenerek göreve çağrıldığını, tatbikat için Muhafız Alayı'na gittikten sonra albay Murat Korkmaz'ın Genelkurmay Başkanlığına terör saldırısı beklentisi bulunduğunu söylediğini iddia etti.

Korkmaz'ın emri doğrultusunda şahsi araçlarıyla Genelkurmay'a intikal ettiklerini anlatan Kocaaslan, albay Fırat Alakuş'un, üsteğmen Vahit Güllü ile bina önündeki elleri bantlanmış kişileri destek kıtaları binasına götürmelerini emrettiğini bildirdi.

Kocaaslan, Vahit Güllü ile binaya gittiklerini ve binanın emniyetini aldığını ifade ederek, ciddi bir terör olayı bulunduğunu düşündüğünü öne sürdü.

Sabaha kadar bu binada durduğunu, sabah saatlerinde albay Korkmaz'ın gelerek emniyet güçlerinin kendilerini alacağını ilettiğini anlatan Kocaaslan, daha sonra güvenli şekilde teslim alınmaya beklediklerini iddia etti.

Darbe girişiminin içinde yer almadığını, amirlerine güvenerek hareket ettiğini savunan Kocaaslan, suçlamaları reddetti.

Duruşmaya öğle arası verildi.

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15 Temmuz FETÖ "Genelkurmay çatı" davası Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

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