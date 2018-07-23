Genelkurmay çatı davası

15 Temmuz'da eşi ve çocuklarıyla Foça'da kampta olduğunu anlatan sanık Özsoy, o gün kendisini ast üst ilişkisinin bulunmadığı eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker ile eski tümgeneral İshak Ceylan'ın arayıp Genelkurmay Başkanlığına çağırdığını, onlarla samimiyeti bulunmadığı için telefon görüşmelerini sürdürmediğini öne sürdü.

Özsoy, onların sözlerine itibar etmediğini ancak durumdan şüphelendiğini, askeri hattan aradığı o dönemki Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler dahil, diğer komutanlara ulaşamadığını iddia etti.

Kuşkuları arttığı için 22.00'de İzmir'den Ankara'ya uçak bileti aldığını ve kurallar gereği 23.40 gibi indiği Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Merkez Komutanlığında görevli rütbelilerce karşılandığını ifade eden Özsoy, darbe girişimini de havaalanına indikten sonra öğrendiğini savundu.

Sanık Özsoy, darbeye karşı durmak için başta o dönemki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar olmak üzere İkinci Başkan'ı, kuvvet komutanlarını, ordu komutanlarını, bazı komutanlıkları, MİT Müsteşarı'nı ve Ankara Valisi'ni aradığını ancak pek çok kişiyle görüşemediğini iddia etti.

Evinin Genelkurmay'a beş dakika mesafede bulunduğunu, 03.30-04.00 gibi gitmek istediğini ancak çatışmalar olduğu için Merkez Komutanlığına geçtiğini savunan Özsoy, burada da darbeye karşı elinden geleni yapmaya çalıştığını ileri sürdü.