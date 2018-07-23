HABER

Genelkurmay çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 17:55 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunmasını tamamlayan eski astsubay Mustafa Kocaaslan, beraat talebinde bulundu.

Tutuksuz sanık eski uzman çavuş M.M. de savcının hakkındaki beraate yönelik mütalaasına katıldığını söyledi.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı yapan sanık eski korgeneral Mustafa Özsoy ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

15 Temmuz'da eşi ve çocuklarıyla Foça'da kampta olduğunu anlatan sanık Özsoy, o gün kendisini ast üst ilişkisinin bulunmadığı eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker ile eski tümgeneral İshak Ceylan'ın arayıp Genelkurmay Başkanlığına çağırdığını, onlarla samimiyeti bulunmadığı için telefon görüşmelerini sürdürmediğini öne sürdü.

Özsoy, onların sözlerine itibar etmediğini ancak durumdan şüphelendiğini, askeri hattan aradığı o dönemki Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler dahil, diğer komutanlara ulaşamadığını iddia etti.

Kuşkuları arttığı için 22.00'de İzmir'den Ankara'ya uçak bileti aldığını ve kurallar gereği 23.40 gibi indiği Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Merkez Komutanlığında görevli rütbelilerce karşılandığını ifade eden Özsoy, darbe girişimini de havaalanına indikten sonra öğrendiğini savundu.

Sanık Özsoy, darbeye karşı durmak için başta o dönemki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar olmak üzere İkinci Başkan'ı, kuvvet komutanlarını, ordu komutanlarını, bazı komutanlıkları, MİT Müsteşarı'nı ve Ankara Valisi'ni aradığını ancak pek çok kişiyle görüşemediğini iddia etti.

Evinin Genelkurmay'a beş dakika mesafede bulunduğunu, 03.30-04.00 gibi gitmek istediğini ancak çatışmalar olduğu için Merkez Komutanlığına geçtiğini savunan Özsoy, burada da darbeye karşı elinden geleni yapmaya çalıştığını ileri sürdü.

Özsoy, yine görüşmeler gerçekleştirmeye çalıştığını, görüşebildiklerine de darbenin yasa dışı olduğunu ve darbe yanlısı emirlere uyulmamasını emrettiğini savundu.

Nerede olduğunu sorup tuğgeneral Mehmet Partigöç'ü aramasını söyleyen eski kurmay albay Ramazan Gözel'e de itibar etmediğini ileri süren Özsoy, onu terslediğini iddia etti.

Genelkurmay Başkanlığında bulunmadığını, atılı suçu işlemediğini, FETÖ ile bağı bulunmadığını savunan Özsoy, beraatini ve tahliyesini istedi.

Duruşma, yarına ertelendi.

PARTNER'Estetik bir fotoğraf değil''Estetik bir fotoğraf değil'
Kütahya Valisi Nayir: Balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor (2)Kütahya Valisi Nayir: Balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor (2)
Seydikemer'de 110 kilo esrara 1 tutuklamaSeydikemer'de 110 kilo esrara 1 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz FETÖ "Genelkurmay çatı" davası Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Genelkurmay Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bakan yardımcıları belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bakan yardımcıları belli oldu

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Meral Akşener'in istifa iddiası sonrası İYİ Parti karıştı! Osman Ertürk Özel’in burnu kırıldı

Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

Denizli'den kötü haber az önce geldi! Çok sayıda ölü var

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Kahramanmaraş'ta eski şoförler ve otomobilciler odası başkanı, yeni başkanı öldürdü

Askerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandı

Askerden izine geldi, dolapta sevgilisinin babasına yakalandı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Orhan Uğurluoğlu'dan polis ekiplerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ceza verme çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bursa'da kadın sürücü eğitmeni ile halk otobüsü şoförü birbirine girdi! Kavga anı kameralara yansıdı!

Bursa'da kadın sürücü eğitmeni ile halk otobüsü şoförü birbirine girdi! Kavga anı kameralara yansıdı!

Masaj salonlarına polis baskını!

Masaj salonlarına polis baskını!

İYİ Partili Aytun Çıray'ın Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine MHP'li İsmet Büyükataman'dan çok sert tepki!

İYİ Partili Aytun Çıray'ın Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine MHP'li İsmet Büyükataman'dan çok sert tepki!

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

Aydınlık Gazetesi yazarı Rıza Zelyut'tan tepki çeken paylaşım: Atatürk'e hakaret edenlerin hastalığı cinsel

Aydınlık Gazetesi yazarı Rıza Zelyut'tan tepki çeken paylaşım: Atatürk'e hakaret edenlerin hastalığı cinsel

Kapalıçarşı'nın tarihi Sandal Bedesteni kapısına asılan Nusr-Et tabelasına tepkiler çığ gibi büyüyor

Kapalıçarşı'nın tarihi Sandal Bedesteni kapısına asılan Nusr-Et tabelasına tepkiler çığ gibi büyüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.