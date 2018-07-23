Genelkurmay çatı davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davaya sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunmasını tamamlayan eski astsubay Mustafa Kocaaslan, beraat talebinde bulundu.
Tutuksuz sanık eski uzman çavuş M.M. de savcının hakkındaki beraate yönelik mütalaasına katıldığını söyledi.
Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı yapan sanık eski korgeneral Mustafa Özsoy ise hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.
15 Temmuz'da eşi ve çocuklarıyla Foça'da kampta olduğunu anlatan sanık Özsoy, o gün kendisini ast üst ilişkisinin bulunmadığı eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker ile eski tümgeneral İshak Ceylan'ın arayıp Genelkurmay Başkanlığına çağırdığını, onlarla samimiyeti bulunmadığı için telefon görüşmelerini sürdürmediğini öne sürdü.
Özsoy, onların sözlerine itibar etmediğini ancak durumdan şüphelendiğini, askeri hattan aradığı o dönemki Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler dahil, diğer komutanlara ulaşamadığını iddia etti.
Kuşkuları arttığı için 22.00'de İzmir'den Ankara'ya uçak bileti aldığını ve kurallar gereği 23.40 gibi indiği Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Merkez Komutanlığında görevli rütbelilerce karşılandığını ifade eden Özsoy, darbe girişimini de havaalanına indikten sonra öğrendiğini savundu.
Sanık Özsoy, darbeye karşı durmak için başta o dönemki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar olmak üzere İkinci Başkan'ı, kuvvet komutanlarını, ordu komutanlarını, bazı komutanlıkları, MİT Müsteşarı'nı ve Ankara Valisi'ni aradığını ancak pek çok kişiyle görüşemediğini iddia etti.
Evinin Genelkurmay'a beş dakika mesafede bulunduğunu, 03.30-04.00 gibi gitmek istediğini ancak çatışmalar olduğu için Merkez Komutanlığına geçtiğini savunan Özsoy, burada da darbeye karşı elinden geleni yapmaya çalıştığını ileri sürdü.
Özsoy, yine görüşmeler gerçekleştirmeye çalıştığını, görüşebildiklerine de darbenin yasa dışı olduğunu ve darbe yanlısı emirlere uyulmamasını emrettiğini savundu.
Nerede olduğunu sorup tuğgeneral Mehmet Partigöç'ü aramasını söyleyen eski kurmay albay Ramazan Gözel'e de itibar etmediğini ileri süren Özsoy, onu terslediğini iddia etti.
Genelkurmay Başkanlığında bulunmadığını, atılı suçu işlemediğini, FETÖ ile bağı bulunmadığını savunan Özsoy, beraatini ve tahliyesini istedi.
Duruşma, yarına ertelendi.
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