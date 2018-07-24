HABER

Genelkurmay çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 14:08 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Genelkurmay Başkanlığı Plan Prensipler Daire Başkanlığına bağlı Yunanistan, Kıbrıs ve Denizcilik ve Havacılık Daire Başkanı olan eski tuğamiral Mustafa Sözer, esasa ilişkin savunmasına "Eşime ve anneme ithaf ediyorum." sözleriyle başladı.

Önceki savunmasında 15 Temmuz'da evinde, eşi ve akrabalarıyla birlikte olduğunu anlattığını belirten Sözer, darbe girişimine katıldığına dair bir delil bulunmadığının da belli olduğunu savundu.

Sözer, kendisine yöneltilen suçlamanın yegane noktasının sözde atama listesindeki görevlendirme olduğunu iddia etti.

"Benim ismimin karşısına da 'devam' yazılmış ve uygulanabilirliği olmayan bir ek görev verilmişti. Savcıya göre bu tek başına kuvvetli suç şüphesiydi." ifadelerini kullanan Sözer, örgüt üyeliği suçlamasının da bunun üzerinden yapıldığını öne sürdü.

Sanıklardan eski yarbay Levent Türkkan'ın soruşturma aşamasında verdiği, "sözde atama listesindekilerin örgüt mensubu olduğu"na yönelik ifadesinin de bu suçlamaya dayanak oluşturduğunu ileri süren Sözer, isnat edilen suçlamaları kabul etmedi.

Sözer, darbe girişiminde bulunanlarla fikir ve eylem birliği içinde olmadığını savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

- Eski binbaşı Fıstıkçı'nın savunması

Sanık eski hava kurmay binbaşı Nahsen Fıstıkçı da isnat edilen suçlamaları kabul etmedi.

Önceki beyanlarının bugünküyle aynı olduğunu savunan Fıstıkçı, 15 Temmuz'da hukuksuz bir davranışı bulunmadığını öne sürdü.

Fıstıkçı, 15 Temmuz akşam saatlerinde planlanan YAŞ provası toplantısına katıldığını belirten Fıstıkçı, "Bir asker ve proje subayı olarak, yaptığım görevle ilgili bir toplantıya, amirimin emri doğrultusuna katıldım. Orada toplantının konusu dışında bir şey konuşulmadı." dedi.

Ayyıldız Caddesi'nden saat 21.27'de silah sesleri duyduğunu ve duvarın arkasına sığındığını ifade eden Fıstıkçı, bir süre sonra gelen Özel Kuvvetler Komutanlığı personelince derdest edildiğini, pide fırınının önünde yüz üstü yatırılıp ellerinin arkadan kelepçelendiğini savundu.

Bir süre bulundukları yerde tutulduklarını, 23.30 civarında da ofisine gönderildiğini ve sabaha kadar buradan ayrılmadığı iddiasını paylaşan Fıstıkçı, can güvenliğini sağladığını ve bu kapalı ortamı terk etmediğini anlattı.

Darbecilerle iş birliği yapmadığını, bu girişimin mağduru olduğunu savunan Fıstıkçı, "Suçsuzum. O gece müşterek hareket ettiğim tek ekip Kara Kuvvetleri Komutanlığı koruma ekibidir. Onlarla birlikte derdest edildim ve gönderildiğim kapalı ortamı terk etmedim." diye konuştu.

FETÖ ile bir bağı bulunmadığını da iddia eden Fıstıkçı, tahliyesi ve beraatini istedi.

Duruşmaya öğle arasından sonra devam edilecek.

PARTNER Hangi ülkede ne kadar altın var? Türkiye altında kaçıncı sırada? Hangi ülkede ne kadar altın var? Türkiye altında kaçıncı sırada?
İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdiİstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdi
CHP'den çok konuşulacak 'Safiye İnci' açıklamasıCHP'den çok konuşulacak 'Safiye İnci' açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz FETÖ "Genelkurmay çatı" davası Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi sanık eski tuğamiral Mustafa Sözer Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Kim Milyoner Olmak İster'deki 'poposuyla nefes alan hayvan' sorusu şaşırttı!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan çok çarpıcı iddia!

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

Ahmet Hakan'dan İYİ Parti Genel Başkanlığı için sürpriz öneri: Ümit Özdağ

Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!

Adnan Oktar’ın cezaevindeki ilk isteği ortaya çıktı!

Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

Janssen'den Tottenham'a: Beni Fenerbahçe'ye gönderin

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

Son dakika! Kırıkkale-Ankara yolunda korkunç kaza: Çok sayıda ölü var

İlginizi Çekebilir

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış başladı

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen yağış başladı

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

Aydınlık Gazetesi yazarı Rıza Zelyut'tan tepki çeken paylaşım: Atatürk'e hakaret edenlerin hastalığı cinsel

Aydınlık Gazetesi yazarı Rıza Zelyut'tan tepki çeken paylaşım: Atatürk'e hakaret edenlerin hastalığı cinsel

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Acil serviste doktora öldüresiye dayak! Yoğun bakıma kaldırıldı

Acil serviste doktora öldüresiye dayak! Yoğun bakıma kaldırıldı

İstanbul'da yol çöktü, otobüsün tekerleği çukura düştü

İstanbul'da yol çöktü, otobüsün tekerleği çukura düştü

6 ay içinde ameliyat olmazsa sonu çok feci

6 ay içinde ameliyat olmazsa sonu çok feci

İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdi

İstanbul'da bulutlar gündüzü geceye çevirdi

CHP'den çok konuşulacak 'Safiye İnci' açıklaması

CHP'den çok konuşulacak 'Safiye İnci' açıklaması

'Karından boşan, benimle evlen' diyen sevgilisini öldürdü

'Karından boşan, benimle evlen' diyen sevgilisini öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.