Genelkurmay çatı davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda (ÖKK) görevli sanık eski kurmay albay Murat Korkmaz savunmasını yaptı.

Korkmaz, 12 Temmuz'da albay Fırat Alakuş ile görüştüğünü, onun da Genelkurmay'da koruma ve hazırlık tatbikatı gerçekleştirileceğini, bunun için hazırlık yapmasını isteyerek katılacak kişilerle ilgili bir isim listesi verdiğini bildirdi.

Alakuş'un, 15 Temmuz öncesi bu listeyi 27 kişiye çıkardığını ifade eden Korkmaz, bu listedeki kişilere ulaşmaya çalıştığını, bazılarıyla mesaide görüşüp tatbikat mevzusunu ilettiğini ifade etti.