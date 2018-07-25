Genelkurmay çatı davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Genelkurmay Kuvvet Geliştirme ve Kaynak Yönetimi Daire Başkanı olan sanık eski tümgeneral Oğuz Serhad Habiboğlu, esasa ilişkin savunmasında, suçun faili değil mağduru olduğunu öne sürdü.

Hiçbir ilgisi bulunmamasına rağmen yargılandığını iddia eden Habiboğlu, darbe girişimi sırasında ailesiyle Marmaris Aksaz Deniz Üssü'nde kampta olduğunu savundu.

Habiboğlu, 15 Temmuz'da normal bir güne başladığını, televizyonda anormal şeyler görünce ATM'den para çektiğini ifade ederek, saat 00.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını dinledikten sonra ne olduğunu anladığını ileri sürdü.