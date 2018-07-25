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Genelkurmay çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 12:47 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında, sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Darbe girişiminin yaşandığı dönemde Genelkurmay Kuvvet Geliştirme ve Kaynak Yönetimi Daire Başkanı olan sanık eski tümgeneral Oğuz Serhad Habiboğlu, esasa ilişkin savunmasında, suçun faili değil mağduru olduğunu öne sürdü.

Hiçbir ilgisi bulunmamasına rağmen yargılandığını iddia eden Habiboğlu, darbe girişimi sırasında ailesiyle Marmaris Aksaz Deniz Üssü'nde kampta olduğunu savundu.

Habiboğlu, 15 Temmuz'da normal bir güne başladığını, televizyonda anormal şeyler görünce ATM'den para çektiğini ifade ederek, saat 00.30'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını dinledikten sonra ne olduğunu anladığını ileri sürdü.

Sanık Habiboğlu, 15 Temmuz'da soruşturma geçiren, özellikle de sözde atama listesinde adı geçen hiçbir şüpheliyle görüşmesi olmadığını iddia etti.

Ankara'ya 16 Temmuz'da geldiğini belirten Habiboğlu, isminin sözde atama listesinde bulunduğunu sonradan öğrendiği iddiasını paylaştı.

Habiboğlu, sözde atama listesindeki görevlendirmelerin iradesi ve rızası dışında yazıldığını savunarak, yargılamalar sonucunda suçlu bulunacak herkesten şikayetçi olduğunu söyledi.

O dönem, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın emir subaylığını yapan yarbay Levent Türkkan'ın atama listesindekilerin örgüt mensubu olduklarıyla ilgili beyanlarını da kabul etmeyen Habiboğlu, Türkkan'ın bizzat kendi ismini zikrettiği bir liste bulunmadığını kaydetti.

Habiboğlu, tahliyesi ve beraatini istedi.

Duruşmaya öğle arası verildi.

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