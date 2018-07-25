HABER

Genelkurmay çatı davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 19:42 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan sanık eski binbaşı Oğuzhan Konuk, 15 Temmuz'dan 6 gün önce Genelkurmay Karargahı'na katılış yaptığını, 15 Temmuz'da da YAŞ provası toplantısı dolayısıyla daire başkanı tarafından mesaiye kalması emri verildiğini bildirdi.

Toplantının terör saldırısı olacağı gerekçesiyle bitirildiğini, iç bahçeye çıktığını ve bir kalabalık gördüğünü anlatan Konuk, birinin yine terör saldırısından bahsetmesi üzerine bu grubun peşine takılıp silahlığa gittiğini ve bir MP-5 aldığını söyledi.

Silahı emniyet maksadıyla aldığını öne süren Oğuzhan Konuk, daha sonra yine grupla kuzey nizamiye tarafına yöneldiğini ve bölgedeki bir nöbet kulübesinde beklediğini aktardı.

Kışlaya giren vatandaşları durdurmaya çalıştığı ve darbe faaliyetlerini sürdürdüğü iddiasını kabul etmeyen Konuk, bulunduğu yere doğru gezer vaziyette gelen bir kaç vatandaşa "Endişe etmeyin, biz buranın emniyetini alıyoruz." dediğini öne sürdü.

Konuk, "Benim hareketlerim vatandaşlara yardımcı olacak şekilde olmuştur hep. Ben terör olayı bekliyorum, onun için oradaydım." diye konuştu.

Daha sonra gelen silah sesleri üzerine vatandaşların korkup dışarı çıktığını ileri süren sanık Konuk, kimseyi derdest etmediğini, kimseye silah doğrultmadığını ve ateş etmediğini savundu.

Konuk, darbe girişiminden haberi olmadığı için darbe girişiminde bulunanlarla fikir ve eylem birliğinde bulunmadığını da ileri sürerek, yeni atandığı Genelkurmayda sadece şubesindeki kişileri tanıdığını iddia etti.

Yasal olmayan bir emir almadığını ve emir vermediğini savunan Oğuzhan Konuk, suç işleme kastı bulunmadığını da öne sürdü.

Duruşmada beraat talebinde bulunan Konuk, FETÖ ile irtibatı olmadığını söyledi.

Konuk'un ardından sanık eski albay Murat Korkmaz, dün başladığı savunmasını tamamladı. Korkmaz da tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Duruşma yarına ertelendi.

PARTNERTrafikte korku dolu anlar! Otobüs şoförü kadın sürücüye saldırdıTrafikte korku dolu anlar! Otobüs şoförü kadın sürücüye saldırdı
Metro seferleri kademeli olarak yapılıyorMetro seferleri kademeli olarak yapılıyor
'Yunanistan'a yardım gitmesin' diyenlere yanıt Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan tokat gibi cevap!'Yunanistan'a yardım gitmesin' diyenlere yanıt Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan tokat gibi cevap!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz FETÖ Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan atamalarla ilgili çarpıcı açıklama: Her an her şey olabilir

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kız Erdoğan'a seslendi

Sosyal medya bu videoyu konuşuyor! Genç kız Erdoğan'a seslendi

Inter, Lionel Messi'yi kadrosuna katacak iddiası

Inter, Lionel Messi'yi kadrosuna katacak iddiası

Sağlık Bakanlığından 'Meksika biber hapı' uyarısı

Sağlık Bakanlığından 'Meksika biber hapı' uyarısı

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Bedelli askerlikte tarih değişti!

Bedelli askerlikte tarih değişti!

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlikte tarih değişti!

Bedelli askerlikte tarih değişti!

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Eski HSYK Başkanı İbrahim Okur'dan olay Erdoğan iddiası: Zekeriya Öz'ün 17 Aralık'ta baskın yapıp oğlunu almasından korkuyordu

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Bedelli askerlikte 1 gün sürprizi! İşte bedellide son durum

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Fatih Portakal'dan son dakika CHP açıklaması! Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin üstünü çizdi!

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Türkiye ABD'ye resti çekti: Kararlarınıza uymak zorunda değiliz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
'Yunanistan'a yardım gitmesin' diyenlere yanıt Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan tokat gibi cevap!

'Yunanistan'a yardım gitmesin' diyenlere yanıt Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan tokat gibi cevap!

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda bebek cesedi buldu!

Zonguldak'ta devlet hastanesi yakınında korkunç olay! İşçiler kanalizasyonda bebek cesedi buldu!

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Hadi Salihoğlu emekliliğini istedi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yeni kabinenin açıklandığı gün Maya Okulları'ndaki tüm hisselerini devretmiş!

TBMM Genel Kurulunda bedelli askerlik görüşmeleri başladı

TBMM Genel Kurulunda bedelli askerlik görüşmeleri başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!

Muğla'nın Bodrum ilçesi karıştı! Yüzlerce taksici UBER yüzünden trafiği kilitledi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.