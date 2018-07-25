Genelkurmay çatı davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davada sanıkların esasa ilişkin savunmaları alındı.

Ankara 17'nci Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, sanıklar, yakınları, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde savunma yapan sanık eski binbaşı Oğuzhan Konuk, 15 Temmuz'dan 6 gün önce Genelkurmay Karargahı'na katılış yaptığını, 15 Temmuz'da da YAŞ provası toplantısı dolayısıyla daire başkanı tarafından mesaiye kalması emri verildiğini bildirdi.

Toplantının terör saldırısı olacağı gerekçesiyle bitirildiğini, iç bahçeye çıktığını ve bir kalabalık gördüğünü anlatan Konuk, birinin yine terör saldırısından bahsetmesi üzerine bu grubun peşine takılıp silahlığa gittiğini ve bir MP-5 aldığını söyledi.

Silahı emniyet maksadıyla aldığını öne süren Oğuzhan Konuk, daha sonra yine grupla kuzey nizamiye tarafına yöneldiğini ve bölgedeki bir nöbet kulübesinde beklediğini aktardı.