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Genelkurmay çatı davasında başkandan tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2018 16:36 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in, Akıncı Üssü'nün eski komutanı sanık Hakan Evrim'e "Sen önce şuna cevap ver; Hava Kuvvetleri Komutanı böyle bir odada rehin mi tutulur? Yoksa şeref salonunda mı karşılanır?" diye çıkıştı.

Genelkurmay çatı davasında başkandan tepki

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen Genelkurmay çatı davasının duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile şehit yakınları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, müşteki olarak beyanlarda bulunan emekli Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal'ın çapraz sorgusu yapıldı.

Ünal'a sorular yönelten Akıncı Üssü'nün eski komutanı sanık Hakan Evrim, Ünal ile 15 Temmuz akşamı yaptığı görüşmede Ünal'ın kendisine darbe girişimi olduğuna dair bir şey söylemediğini beyan etti. Müşteki Ünal, "Senin komutan olduğun meydanda uçaklar uçuyor. Senin darbeyi bilmen lazım" diyerek Evrim'e yanıt verdi.

Mahkeme Başkanı Oğuz Dik'in, Evrim'e, "Yani senin darbeci olduğunu söylüyor" ifadesi üzerine Ünal, "Evet" karşılığını verdi.

Evrim'in, "Size sabaha kadar çay servisi yapıldı mı?" sorusuna müşteki Ünal, "Sabaha doğru yapıldı ama içmedim. Güvenemedim çünkü" karşılığını verdi.

Evrim'in, yargılama konusunun dışına çıkan sorular sormaya başlaması üzerine Mahkeme Başkanı Dik, "Sen önce şuna cevap ver; Hava Kuvvetleri Komutanı böyle bir odada rehin mi tutulur? Yoksa şeref salonunda mı karşılanır?" diyerek Evrim'e tepki gösterdi.

"Kubilay Selçuk ağladı"

Darbe girişiminden önce Genelkurmayda General Amiral Şube Müdürü olarak görev yapan eski kurmay Albay Cemil Turhan da Ünal'a, AK Parti İstanbul Milletvekili emekli Tuğgeneral Şirin Ünal ile sanık Kubilay Selçuk'un terfisinden önce FETÖ mensubu olduğuna dair bir görüşme yapıp yapmadıklarını sordu.

Şirin Ünal ile bu konuda bir görüşme yapmadıklarını kaydeden müşteki Ünal, "Terfiden önce Kubilay Selçuk ile bir görüşme yaptık. Kendisine terfi sırasında olduğunu, ama paralelci olduğuna dair söylemler olduğunu söyledim. Kubilay Selçuk, yemin billah etti ve ağlayarak bu işle bir alakasının olmadığını söyledi" yanıtını verdi.

Bunun üzerine söz alan Selçuk, söz konusu görüşmede ağlamadığını öne sürdü. Bazı sanıklar ve avukatların da müşteki Ünal'a sorular yöneltmesinden sonra Ünal'ın çapraz sorgusu tamamlandı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ hakan evrim

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soru 20 puanlık uzmanlık sorusu ; Hava Kuvvetleri Komutanı böyle bir odada rehin mi tutulur? Yoksa şeref salonunda mı karşılanır?
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