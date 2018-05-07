HABER

Genelkurmay Çatı davasında bu hafta savcının mütalaasını açıklaması bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 15:40 | Son Güncelleme

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay Çatı davasının görülmesine devam edildi.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlere ilişkin, sözde 'Yurtta Sulh Konseyi' üyelerinin de aralarında bulunduğu 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay Çatı davasının görülmesine devam edildi.

Savunma ve ifadeler tamamlanan davada, bu hafta savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması bekleniyor.
Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen davaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve avukatları katıldı. Davanın bugünkü celsesinde, talimatla alınan bazı tanık ifadeleri okundu ve bazı tanıklar dinlendi. Sanıklardan Mustafa Temir aleyhinde ifade veren bir tanık duruşma salonunda dinlendi. Kendisi de FETÖ şüphelisi olan tanık, teğmen olarak Edirne Keşan'a atandığında FETÖ 'Abi'sinin, kendisini Temir'le tanıştırdığını söyledi. Sanık Temir'le bir yıl aynı evde kaldıklarını söyleyen tanık, özel kuvvetlere geçtikten sonra sanığı görmediğini söyledi.

MAHKEME BAŞKANINDAN 'BENİ KARIŞTIRMAYIN' UYARISI
Tanık ifadesine karşın savunma yapan Mustafa Temir, tanık teğmenin devresi olduğunu; aralarında husumet bulunduğu için hakkında ifade verdiğini belirterek, " 'Bir yıl aynı evde kaldık' diyor ama ben Keşan'da sadece 2.5 ay kaldım. Siz de sordunuz bir yıl diyor" dedi. Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Oğuz Dik, "Beni karıştırmayın" dedi. Sanık Temir ise, "Sizi de görmüş olabilirim" karşılığını verdi. Başkan Dik, "Hangi yıllardan bahsediyorsunuz" diye sordu. Sanık "2015" cevabını verdi. Başkan Dik ise "Ben 2005'te oradaydım" dedi. Bu diyalog salonda gülüşmelere neden oldu.

‘GELEN TÜM MUHAMMED'LERİ BANA KİLİTLİYORSUNUZ’
Aleyhinde verilen ifade okunan sanık Muhammed Yılmaz, aynı ifadenin daha öncede kendisine sorulduğunu, ancak ifadede geçen Muhammed Yılmaz'ın kendisi olmadığını söyledi. Mahkeme Başkanına kendi rütbesini bilip bilmediğini soran sanık, "Ben astsubayım, ifadede kastedilen kişi teğmen. O teğmenin hangi cezaevinde kaldığını bile söyleyebilirim" dedi. Mahkeme Başkanı Dik, "Tamam da iki cümle söylesen" dedi.

Sanık Yılmaz ise, "Niye söyleyeyim? 60 kez müebbetle yargılıyorsunuz, gelen tüm Muhammed'leri bana kilitliyorsunuz" diye konuştu. Bu diyaloglardan sonra salonda gülüşmeler ve uğultu yükseldi.

KATILMA TALEPLERİ KARARA BAĞLANACAK
Tanık ifadelerinin tamamlanmasının ardından, davanın yarınki celsesinde mahkeme katılma taleplerini karara bağlayacak. Katılma taleplerinin karara bağlanmasının ardından mahkeme heyeti, Cumhuriyet savcısına esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için söz verecek. Savcının Perşembe gününe kadar esas hakkındaki mütalaasını açıklaması bekleniyor.

Özkan ARSLAN/ANKARA,(DHA)

Tarihi zirve sonrası haftaya nasıl başladı?Tarihi zirve sonrası haftaya nasıl başladı?
Rusya'da isyan! Putin'i devirmek için sokaklara döküldüler!Rusya'da isyan! Putin'i devirmek için sokaklara döküldüler!
Kriz büyüyor! Bir ülke daha dahil olduKriz büyüyor! Bir ülke daha dahil oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Hükümetten yeni adım! İki yeni müjde geliyor

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Öğrenci yurdu önünde dehşet! Annesine tecavüz etmeye çalışınca...

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Ajanslar son dakika olarak duyurdu: Beşar Esad'ı öldürebiliriz

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

Muharrem İnce'den Bilal Erdoğan'a: Otur oturduğun yerde

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

Demet Akalın: Otur işte osura osura mis gibi...

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

FETÖ'den yargılanan ünlü işadamı 3 milletvekilinin ismini verdi

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken Abdullah Gül yorumu

Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken Abdullah Gül yorumu

AK Parti'den ABD'ye Ayasofya sözü

AK Parti'den ABD'ye Ayasofya sözü

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti

Fatih'te tacizci okul müdüründen iğrenç sözler: Karımın modası geçti

İYİ Parti seçim standına bıçaklı saldırı

İYİ Parti seçim standına bıçaklı saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Malatya'da tren kazası!

Malatya'da tren kazası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a darbe girişiminden 1.5 ay önce brifing mi verildi?

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Fransa'ya çok sert tepki

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Fransa'ya çok sert tepki

Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu

Çorum'da gizemli kızı ilk kez gördüğünü iddia eden görevli konuştu

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

25 ilde FETÖ operasyonu! Aralarında polis müdürü, doktor ve mühendisler var

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 22 terörist etkisiz hale getirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.