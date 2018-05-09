Genelkurmay çatı davasında esas hakkında mütalaa veriliyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yargılandığı Genelkurmay "çatı" davasına devam ediliyor.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, Savcı Bülent Karakuş, esas hakkındaki mütalaasını okumaya devam ediyor.

Duruşmanın sabahki bölümünde, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de bulunduğu 135 sanık hakkında ceza talebinde bulunan Karakuş, duruşmaya verilen aranın ardından diğer sanıklar için de mütalaasını veriyor.

Savcı Karakuş, darbe girişimi sırasında Türkiye'deki bütün eylemlerden sorumlu tutulmasını istediği sözde "yurtta sulh konseyi"nin bazı üyelerinin "anayasayı ihlal", "kasten öldürme" ve "cumhurbaşkanına suikast girişimi" suçlarından 252'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ve yaralanan güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar için de 55 bin 880'er yıl hapisle cezalandırılmalarını talep etmişti.

Tutuksuz yargılanan 12 sanığın, delil yetersizliği nedeniyle beraatine hükmedilmesini isteyen savcı, FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın dosyasının ayrılmasını beyan etti.

