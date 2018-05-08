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"Genelkurmay çatı" davasında mütalaa açıklanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 14:52 | Son Güncelleme

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay çatı davasının yarınki duruşmasında, savcı esasa ilişkin mütalaasını açıklayacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 sanığın yargılandığı Genelkurmay "çatı" davasına devam edildi.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya sanıklar, yakınları, müştekiler ve avukatları katıldı.

Sanıklar, adli bilişim uzmanlarınca incelenmesi tamamlanan kendilerine ait dijital materyallerin sonuç raporlarına karşı savunma yaptı.

Sanık beyanının ardından suçtan zarar gördüğü gerekçesiyle gazi ve şehit yakınlarının davaya katılma talebini kabul eden mahkeme, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bu yöndeki isteğini yerinde görmedi.

Daha sonra söz verilen duruşma Savcısı Bülent Karakuş, sanık ve avukatlarının soruşturmanın genişletilmesi talebinin, gelinen aşamada dava dosyasına katkı sağlamayacağı nedeniyle reddedilmesini istedi.

Savcı Karakuş'un esasa ilişkin mütalaasını yarınki duruşmada açıklayacağını belirtmesinin ardından davanın bugünkü duruşması tamamlandı.

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