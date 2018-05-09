Genelkurmay çatı davasında, tutuksuz yargılanan 12 sanığın, delil yetersizliği nedeniyle beraati talep edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi hakkında ilk açıklama
Silahlı kavga! Çok sayıda yaralı var
İran Meclisi'nden ABD'ye şok tepki! Bayrak yaktılar
'Tamam' furyasına o da dahil oldu!
'TAMAM' kampanyası dünya basınında geniş yankı buldu
Sosyal medya bu sokak röportajını konuşuyor
Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu
15 yaşındaki kız intihar notu bırakıp 13’üncü kattan atladı
ABD 90 gün süre verdi! İran'a yönelik yaptırımlar tekrar uygulamaya konulacak
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?
Yıllardır nezle olduğunu sanıyordu ama meğer beyni burnundan akıyormuş!
Okuyucu Yorumları 0 yorum