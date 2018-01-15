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Genelkurmay FETÖ itirafçısı Yüzbaşı Akın'ı açığa aldı

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 18:30 | Son Güncelleme 1 saat önce

Genelkurmay FETÖ itirafçısı Yüzbaşı Burak Akın için inceleme başlattı. Akın, hakkındaki idari inceleme kapsamında açığa alındı.

Genelkurmay FETÖ itirafçısı Yüzbaşı Akın'ı açığa aldı

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Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay FETÖ Burak Akın

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