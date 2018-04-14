General Hafter, BM Temsilcisi Selame ile telefonda görüştü

KAHİRE (AA) - Basında vefat ettiğine dair bazı haber çıkan, Libya'nın Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından desteklenen General Halife Hafter ile Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame'nin telefonda görüştüğü bildirildi.

BM Libya Özel Temsilciliğinin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, BM Temsilcisi Selame ile Hafter'in telefon görüşmesinde ülkedeki siyasi gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, görüşmenin detaylarına ve Hafter'in sağlık durumuna ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

General Halife Hafter'in danışmanı Fadıl ed-Dib de yaptığı açıklamada, Hafter'in vefat ettiği yönündeki açıklamaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Hafter'in Fransa'da tedavi gördüğü hastanede vefat ettiği iddialarının yanı sıra sağlık durumunun iyi olduğuna ilişkin çelişkili bilgiler yayımlanmıştı.

Libya'nın Panorama adlı televizyon kanalı dün akşamki yayınında Hafter'in vefat ettiğine dair kaynaksız bir haber geçmişti. Ayrıca Mısır'da "El-Yevm es-Sabi" gazetesi, Hafter kanadıyla iyi ilişkilere sahip olduğu bilinen milletvekili ve gazeteci Mustafa Bekri'ye dayandırılarak verilen haberde Hafter'in öldüğünü öne sürmüştü.

Öte yandan, Hafter'e bağlı güçlerin sözcüsü Ahmed el-Mismari ise Hafter'in sağlık durumunun gayet yerinde olduğunu ifade etmişti.