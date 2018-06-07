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General Mobile'ın iki yeni modeli uygun fiyatlarla Vodafone’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 18:03 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en çok tercih edilen akıllı telefon markalarından General Mobile, GM 8 ve GM 8 GO modellerinde Vodafone ile iş birliğine başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin en çok tercih edilen akıllı telefon markalarından General Mobile, GM 8 ve GM 8 GO modellerinde Vodafone ile iş birliğine başladı.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, en güncel teknolojileri ulaşılabilir fiyatlarla kullanıcılarına sunan General Mobile, Android One ailesinin yeni üyesi olan GM 8 modeli ile hızlandırılmış yazılımı ve yüksek performans gösteren işletim sistemiyle dikkati çeken GM 8 GO modelini tarifeye ek fırsat paketleriyle Vodafone mağazalarında müşterilerine sunuyor.

Yeni nesil 18:9 ekran tasarımı, 13 MP flaşlı ön ve arka kamerası, parmak izi okuyucusu ve Android Oreo işlemcisine sahip olan GM 8, Vodafone kampanyası dahilinde, faturaya ek ayda 60 TL’den başlayan fiyatlarla kullanıcılarla buluşmayı bekliyor.

5.5 inç gorilla glass ekranı, 13 MP flaşlı selfie kamerası ve dünyanın ilk Android Oreo GO edition işletim sistemine sahip olma özellikleri taşıyan GM 8 GO’ya ise Vodafone mağazalarında seçili paketlerde tarifeye ek 30 TL taksitlerle sahip olunabiliyor.

Ek olarak, Vodafone kampanyası dahilinde iki adet GM 8 ya da GM 8 GO satın almak isteyen kullanıcılar için de çift cihaz kampanyasıyla avantajlı fiyatlar sunuluyor.

"Google Fotoğraflar" uygulamasıyla hafıza sorununu ortadan kaldıran GM 8 ve GM 8 GO, 18 veya 24 ay taksit seçenekleri ile Vodafone mağazalarında yeni kullanıcılarını bekliyor.

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GM vodafone

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