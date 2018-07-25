Generalin telefonunda ortaya çıktı! 'Şakirt' oyunu

Yüksel'in 15 Temmuz gecesi 23.01 ile 16 Temmuz 07.47 arasında bir kişiyle sıklıkla mesajlaştığı tespit edildi. Yüksel'in görüştüğü bu kişiyi telefonuna Şakir Çeşmeli olarak kaydettiği görüldü. Fakat bu numaranın Şükrü Pınar isimli kişiye ait olduğu belirlendi. Recep Yüksel'in mesajlaşmalarını sildiği, Şükrü Pınar'ın da FETÖ kapsamında tutuklu olduğu öğrenildi.
Recep Yüksel'in Şükrü Pınar'ı telefonuna kaydettiği 'Şakir Çeşmeli' içinde geçen 'Şakir' ifadesinin FETÖ/PDY mensubu şahıslar arasında örgüte aidiyet anlamında kullanılan 'Şakirt' kelimesini çağrıştırdığı, Çeşmeli kelimesinin ise şahsın soyadının Pınar olması sebebiyle tercih edildiği değerlendirildi.
(SABAH)
Trump'tan tepki çekecek Kudüs açıklaması! Liderleri oyaladığını itiraf etti
Terörle mücadelede yeni düzenleme Meclis'ten geçti! İşte valilerin yeni yetkileri
İş ilanında 'tesettürlü olmayan' ifadesine büyük tepki! 'Suç içeren bir eylemdir'
Türkiye'nin yangın söndürmek için yardım teklifine Yunanistan'dan ret: Zaten yağmur yağacak
Rize'yi ayağa kaldıran sapık! 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz!
Manisa’nın Salihli ilçesinde akü çalındı! Mahalle mağdur oldu!
KPSS 2018 soru ve cevapları yayımlandı! ÖSYM 2018 KPSS lisans sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kılıçdaroğlu "Faiz artmazsa Erdoğan'ı kutlayacağım" dedi ama...
Ahmet Şık: Bana saldıran Alpay Özalan değil
Köle talep eden Kuveytli fenomene tepki yağıyor!
Kira vermekten bıktı, 350 liraya ev sahibi oldu
20 bin sözleşmeli öğretmen atama sonuçları açıklandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum