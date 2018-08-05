HABER

- (geniş haber)- 11 YAŞINDAKİ BERRAK'IN CENAZESİ BULUNDU 

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 16:39 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA Şile Ağva'da dalgalara kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Berrak'ın cenazesine ulaşıldı.

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA
Şile Ağva'da dalgalara kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Berrak'ın cenazesine ulaşıldı. Berrak Subaşı'nın cenazesi Sahil güvenlik tarafından karaya çıkarıldı. Berrak'ın ailesi sinir krizleri geçirdi.
Ağva'da dün dalgalara kapılarak kaybolan küçük kızı arama çalışmaları sabah erken saatlerinde yeniden başlamıştı. Berrak Subaşı'nın cenazesine saat 15.30 sıralarında ulaşıldı. Cenazeye denizde kaybolduğu bölgeye yakın bir alanda dalgıçlar tarafından ulaşıldığı öğrenildi. Berrak'ın cenazesi Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botla Ağva Limanı'na getirildi. Küçük kızın cansız bedeni ambulansla Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kızlarının haberini alan aile yakınları da limana geldi.

Görüntü Dökümü:
-------------------------
-Cenazenin çıkarılması
-Ailenin görüntüsü
-Detaylar

PARTNERSahilde bulundu, büyük panik yarattı! Sahilde bulundu, büyük panik yarattı!
Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti (2)Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti (2)
Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralıErzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor

Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi

Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.