- (geniş haber)- 11 YAŞINDAKİ BERRAK'IN CENAZESİ BULUNDU 

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA
Şile Ağva'da dalgalara kapılarak kaybolan 11 yaşındaki Berrak'ın cenazesine ulaşıldı. Berrak Subaşı'nın cenazesi Sahil güvenlik tarafından karaya çıkarıldı. Berrak'ın ailesi sinir krizleri geçirdi.
Ağva'da dün dalgalara kapılarak kaybolan küçük kızı arama çalışmaları sabah erken saatlerinde yeniden başlamıştı. Berrak Subaşı'nın cenazesine saat 15.30 sıralarında ulaşıldı. Cenazeye denizde kaybolduğu bölgeye yakın bir alanda dalgıçlar tarafından ulaşıldığı öğrenildi. Berrak'ın cenazesi Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botla Ağva Limanı'na getirildi. Küçük kızın cansız bedeni ambulansla Şile Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kızlarının haberini alan aile yakınları da limana geldi.
Görüntü Dökümü:
-------------------------
-Cenazenin çıkarılması
-Ailenin görüntüsü
-Detaylar
Son dakika! Endonezya'nın Lombok Adası'nda 6,8 büyüklüğünde deprem
Yaşar Okuyan'dan canlı yayında şok sözler: AK Parti'nin CHP'ye veremeyeceği zararı Muharrem İnce verdi
İdam cezasının geri gelmesine ilişkin yasa teklifi Meclis'e geliyor! Destici açıkladı
Türkiye'de bir tane vardı, çalındı! Doktor hırsızlara seslendi: Pazartesi iki hastam var...
Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular
Rahip Brunson'ın eşi, pazar ayini için Diriliş Kilisesi'ne gitti! Dikkat çeken detay
Yanında çalıştırdığı çocuklara cinsel istismarda bulunan market sahibinden mide bulandıran savunma
Maduro'ya bombalı saldırının ardından dünyaca ünlü karikatürist Latuff'tan olay paylaşım! Yok böyle tesadüf
Türk mühendislerden büyük başarı! En yüksek piksel çözünürlüğüne sahip grafen tabanlı ekranı' üretti
Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek
Migros çok yakında Xiaomi satacak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum